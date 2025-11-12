10:34
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Общество

За 9 месяцев 711 этнических кыргызов получили статус кайрылмана

За девять месяцев 2025 года статус кайрылмана получили 711 этнических кыргызов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

В ведомстве отмечают, что с момента обретения независимости в Кыргызстан переселились более 70 тысяч этнических кыргызов, из которых около 65 тысяч уже стали гражданами страны.

Статус кайрылмана предоставляется специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, а также Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития. Срок рассмотрения заявлений составляет три месяца.

За отчетный период статус кайрылмана получили этнические кыргызы, прибывшие из следующих стран: Узбекистан — 54 человека, Таджикистан — 629 человек, Китайская Народная Республика — 12 человек, Российская Федерация — 7 человек, Афганистан — 8 человек, другие страны — 1 человек.

Удостоверение кайрылмана выдается сроком на три года. В течение этого периода обладатели статуса должны обратиться с заявлением о приеме в гражданство Кыргызской Республики. Носители статуса кайрылмана имеют право на получение социальных пособий, пенсий, медико-санитарной помощи, образования, а также на трудоустройство на территории Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350559/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Минтруда утвердило стандарт услуг по трудоустройству кыргызстанцев за рубежом
На телефон доверия для детей Минтруда КР поступает более 190 звонков в сутки
От различных форм насилия за девять месяцев в КР пострадали 444 ребенка
Минтруда КР напоминает: 7-8 ноября — рабочие дни
Кыргызстан оказал гуманитарную помощь этническим кыргызам на Памире
За восемь месяцев кыргызстанцам в РФ помогли взыскать более 34 миллионов рублей
В Бишкеке в 2025 году трудоустроено более 4 тысяч человек через службы занятости
Телефон доверия для детей: за восемь месяцев поступило 47 тысяч 302 звонка
В Кыргызстане появится новое пособие для семей из труднодоступных районов
Канат Сагынбаев назначен министром труда, социального обеспечения и миграции
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
10:34
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130 В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет...
10:29
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
10:20
На зимний ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
10:18
Скандальный снос домов в Кок-Жаре — государству вернули землю
10:17
Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ