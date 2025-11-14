12:10
Общество

Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане

Недавно в Кыргызстане ввели в обращение новые общегражданские паспорта образца 2025 года. Кроме того, государственное учреждение «Кызмат» (ранее — «Инфоком») обновило тарифы на изготовление ID-карт, паспортов и других документов.

Редакция 24.kg собрала актуальные данные о стоимости оформления основных документов и актов гражданского состояния.

Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в обычном порядке:

Наименование услуги

E-ID

Общегражданский паспорт (ОГП) — загранпаспорт

Срок оформления

Впервые получающие

738

2 тысячи 104

12/18 рабочих дней

Обмен / Этнические кыргызы, безработные граждане

1 тысяча 255

2 тысячи 104

12/18 рабочих дней

Перемена Ф.И.О; перемена места жительства

1 тысяча 315

2 тысячи 204

12/18 рабочих дней

Утеря паспорта / Порча

1 тысяча 455

2 тысячи 304

12/18 рабочих дней

Перемена национальности

2 тысячи 011

2 тысячи 834

12/18 рабочих дней

Граждане, вызываемые в иностранные суды

  

2 тысячи 164

12/18 рабочих дней

Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в срочном порядке

E-ID — внутренний паспорт

3 часа Бишкек

2 рабочих дня

4 рабочих дня

8 рабочих дней

Впервые получающие / Обмен / Безработный гражданин / Этнические кыргызы

6 тысяч 772

2 тысячи 824

2 тысячи 439

1 тысяча 970

Перемена Ф.И.О. / национальности / места жительства

6 тысяч 832

2 тысячи 884

2 тысячи 499

2 тысячи 30

Утеря паспорта / Порча

6 тысяч 972

3 тысячи 24

2 тысячи 639

2 тысячи 170

Общегражданский паспорт — загранпаспорт

        

Впервые получающие / Замена паспорта / Безработный гражданин / Этнические кыргызы

8 тысяч 727

3 тысячи 769

3 тысячи 468

3 тысячи 113

Граждане, вызываемые в иностранные суды

8 тысяч 787

3 тысячи 829

3 тысячи 528

3 тысячи 173

Изменение Ф.И.О. / национальности / места жительства

8 тысяч 827

3 тысячи 869

3 тысячи 568

3 тысячи 213

Утеря паспорта / Порча

8 тысяч 927

3 тысячи 969

3 тысячи 668

3 тысячи 313

Стоимость услуг изготовления документа соотечественника с иностранным гражданством

«Мекен-карта»

11 тысяч 153

Стоимость услуг ЗАГС

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в районных загсах республики по желанию заявителя

3 тысячи 852

Проведение торжеств регистрации заключения брака в районных отделах загса республики по желанию заявителя

864

Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в Оше по желанию заявителя

1 тысяча 763

Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Бишкеке по желанию заявителя

1 тысяча 763

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах загса по Бишкеку и Ошу по желанию заявителя

3 тысячи 852

Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)

110

За выдачу повторного свидетельства из актов гражданского состояния

341

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

729

Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

1 тысяча 205

Срочная регистрация перемены Ф.И.О.

708

Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния

560

Свидетельство о рождении

105

Свидетельство о смерти

28

Свидетельство о заключении брака

105

Свидетельство о расторжении брака

28

Свидетельство о перемене ФИО

24

Стоимость услуг ДРН при МЦР КР по другим видам

Оформление временного вида на жительства гражданам стран СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

4 тысячи 286

Оформление временного вида на жительства гражданам дальнего зарубежья

12 тысяч 296

Оформление постоянного вида на жительства гражданам стран СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

4 тысячи 786

Оформление постоянного вида на жительство гражданам дальнего зарубежья

17 тысяч 316

Оформление постоянных и временных видов на жительство за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного, утраченного, либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства

907

За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа

632

За выдачу пропуска гражданам Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени

554

За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени

1 тысяча 26

Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Кыргызской Республики

626

Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики

626

Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики

2 тысячи 502

Рассмотрение ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики

2 тысячи 502

Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев

100

Определение статуса лица без гражданства

2 тысячи 100

Выдача удостоверений статуса лица без гражданства

2 тысячи 100

