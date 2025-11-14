Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане

Недавно в Кыргызстане ввели в обращение новые общегражданские паспорта образца 2025 года. Кроме того, государственное учреждение «Кызмат» (ранее — «Инфоком») обновило тарифы на изготовление ID-карт, паспортов и других документов.
Редакция 24.kg собрала актуальные данные о стоимости оформления основных документов и актов гражданского состояния.
Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в обычном порядке:
|
Наименование услуги
|
E-ID
|
Общегражданский паспорт (ОГП) — загранпаспорт
|
Срок оформления
|
Впервые получающие
|
738
|
2 тысячи 104
|
12/18 рабочих дней
|
Обмен / Этнические кыргызы, безработные граждане
|
1 тысяча 255
|
2 тысячи 104
|
12/18 рабочих дней
|
Перемена Ф.И.О; перемена места жительства
|
1 тысяча 315
|
2 тысячи 204
|
12/18 рабочих дней
|
Утеря паспорта / Порча
|
1 тысяча 455
|
2 тысячи 304
|
12/18 рабочих дней
|
Перемена национальности
|
2 тысячи 011
|
2 тысячи 834
|
12/18 рабочих дней
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды
|
2 тысячи 164
|
12/18 рабочих дней
Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в срочном порядке
|
E-ID — внутренний паспорт
|
3 часа Бишкек
|
2 рабочих дня
|
4 рабочих дня
|
8 рабочих дней
|
Впервые получающие / Обмен / Безработный гражданин / Этнические кыргызы
|
6 тысяч 772
|
2 тысячи 824
|
2 тысячи 439
|
1 тысяча 970
|
Перемена Ф.И.О. / национальности / места жительства
|
6 тысяч 832
|
2 тысячи 884
|
2 тысячи 499
|
2 тысячи 30
|
Утеря паспорта / Порча
|
6 тысяч 972
|
3 тысячи 24
|
2 тысячи 639
|
2 тысячи 170
|
Общегражданский паспорт — загранпаспорт
|
Впервые получающие / Замена паспорта / Безработный гражданин / Этнические кыргызы
|
8 тысяч 727
|
3 тысячи 769
|
3 тысячи 468
|
3 тысячи 113
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды
|
8 тысяч 787
|
3 тысячи 829
|
3 тысячи 528
|
3 тысячи 173
|
Изменение Ф.И.О. / национальности / места жительства
|
8 тысяч 827
|
3 тысячи 869
|
3 тысячи 568
|
3 тысячи 213
|
Утеря паспорта / Порча
|
8 тысяч 927
|
3 тысячи 969
|
3 тысячи 668
|
3 тысячи 313
Стоимость услуг изготовления документа соотечественника с иностранным гражданством
|
«Мекен-карта»
|
11 тысяч 153
Стоимость услуг ЗАГС
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в районных загсах республики по желанию заявителя
|
3 тысячи 852
|
Проведение торжеств регистрации заключения брака в районных отделах загса республики по желанию заявителя
|
864
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в Оше по желанию заявителя
|
1 тысяча 763
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Бишкеке по желанию заявителя
|
1 тысяча 763
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах загса по Бишкеку и Ошу по желанию заявителя
|
3 тысячи 852
|
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)
|
110
|
За выдачу повторного свидетельства из актов гражданского состояния
|
341
|
Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
729
|
Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
1 тысяча 205
|
Срочная регистрация перемены Ф.И.О.
|
708
|
Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния
|
560
|
Свидетельство о рождении
|
105
|
Свидетельство о смерти
|
28
|
Свидетельство о заключении брака
|
105
|
Свидетельство о расторжении брака
|
28
|
Свидетельство о перемене ФИО
|
24
Стоимость услуг ДРН при МЦР КР по другим видам
|
Оформление временного вида на жительства гражданам стран СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства
|
4 тысячи 286
|
Оформление временного вида на жительства гражданам дальнего зарубежья
|
12 тысяч 296
|
Оформление постоянного вида на жительства гражданам стран СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства
|
4 тысячи 786
|
Оформление постоянного вида на жительство гражданам дальнего зарубежья
|
17 тысяч 316
|
Оформление постоянных и временных видов на жительство за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного, утраченного, либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства
|
907
|
За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа
|
632
|
За выдачу пропуска гражданам Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени
|
554
|
За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени
|
1 тысяча 26
|
Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Кыргызской Республики
|
626
|
Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики
|
626
|
Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики
|
2 тысячи 502
|
Рассмотрение ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики
|
2 тысячи 502
|
Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев
|
100
|
Определение статуса лица без гражданства
|
2 тысячи 100
|
Выдача удостоверений статуса лица без гражданства
|
2 тысячи 100