Незаконные свалки выявили в Сокулукском районе

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. В Сокулукском районе выявлены незаконные свалки

В Сокулукском районе обнаружили два незаконных места размещения отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

По ее данным, специалисты Чуйского регионального управления министерства провели экологическое обследование территории Манасского айыльного аймака.

Первую свалку с бытовыми и биологическими отходами выявили на территории бывшей утиной фабрики. Вторую — в северной части айыльного аймака. Она, предположительно, связана с деятельностью местных швейных цехов. Данный участок периодически горит, а объем отходов значителен.

Отмечается, что материалы проверки передали в Службу экологического и технического надзора для принятия соответствующих мер. Исследования в регионе продолжаются.