В Бишкеке 13 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Отключение света, газа и воды

11-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

У кого намечается той

Кудайберген Базарбаев

Родился 13 ноября 1958 года. Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Азиатских игр, Европы, Азии и Евразии.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий Вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.



В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ на свои личные средства в своем собственном доме Валентин Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Всемирный день качества

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990-м. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целями дня являются повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Курман-Гали Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике, залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».

Известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Куда сходить

