00:27
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 13 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +15 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 11-14 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева, Гагарина.

У кого намечается той

Кудайберген Базарбаев

Родился 13 ноября 1958 года. Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления.

Алексей Федосеев

Родился 13 ноября 1990 года. Кикбоксер. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Азиатских игр, Европы, Азии и Евразии.

Памятные даты

День войск радиационной, химической и биологической защиты Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета

Химические войска — специальные войска, предназначенные для химического обеспечения боевых действий Вооруженных сил.

Официальной датой образования войск радиационной, химической и биологической защиты считается 13 ноября 1918 года.

Всемирный день доброты

из интернета
Фото из интернета

Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио I конференции Всемирного движения доброты.

У движения есть свой официальный документ — «Декларация доброты», которая гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни и этим документом провозглашаем создание Всемирного движения доброты. Мы будем стремиться объединиться через организации в каждой стране и с помощью создания всемирной сети и создать более добрый и более полный сочувствия мир».

Еще одна цель Всемирного дня доброты — способствовать объединению разных наций, несмотря на языковые и культурные различия.

Международный день слепых

из интернета
Фото из интернета

Основой для учреждения дня стал день рождения Валентина Гаюи — известного педагога, основавшего в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

Читайте по теме
Жизнь не темного цвета. О стереотипах и трудностях незрячих в Кыргызстане

В 1784 году в Париже без поддержки правительства и благотворительных обществ на свои личные средства в своем собственном доме Валентин Гаюи открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых».

Он разработал рельефно-линейный шрифт «унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной бумаге. При помощи «унциала» стало возможным обучать слепых детей чтению и печатать книги для слепых.

Всемирный день качества

Всемирный день качества — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах мира во второй четверг ноября.

Утвержден в 1990-м. А спустя шесть лет Европейская организация качества объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг, Европейской неделей качества.

Целями дня являются повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества. Ведь речь идет не только о безопасности товаров для человека и окружающей среды, но и о степени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей.

Люди, которые меняли мир

Умер академик Курман-Гали Каракеев

из интернета
Фото из интернета. Курман-Гали Каракеев

Родился 7 ноября 1913 года в селе Курменты Иссык-Кульской области. Доктор исторических наук, профессор, академик НАН КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Под началом Курман-Гали Каракеева составлена геологическая карта прогнозирования месторождений в республике, залежей редкоземельных элементов. При непосредственном участии ученого вышли четыре тома «Истории Киргизской ССР».

Известен как автор ряда фундаментальных работ в сферах культурного строительства, истории науки, а также в изучении этапов становления кыргызского государства новейшего времени.

Автор более 300 работ, в том числе 8 монографий, книг и брошюр по разнообразной тематике.

Под его руководством защищено 20 докторских и кандидатских диссертаций.

Умер 13 ноября 2012-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350376/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
13 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 ноября, среда
23:41
Microsoft предлагает пользователям баллы за отказ от Google Chrome
23:20
В Турции вводят «ночные» ограничения на снятие наличных в банкоматах
23:04
В Бишкеке покажут изобразительное искусство КР в этнокультурном пространстве
22:46
Разрабатывается программа развития высокогорных и приграничных территорий
22:25
В Австралии нашли пчелу с рогами и назвали ее Люцифером