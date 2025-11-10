Иностранцев, заключивших контракт с армией России, не будут экстрадировать

Иностранцев, заключивших контракт с армией РФ, не будут выдавать другим странам для уголовного преследования, пишет DW.

Соответствующую поправку в УК РФ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Она касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в российской армии, а также участвовали в боевых действиях в составе ВС России и других воинских формирований.

Правительство РФ разработало еще несколько законопроектов, регулирующих пребывание в России таких иностранцев и лиц без гражданства. Один из них заменяет выдворение из страны штрафом до 50 тысяч рублей и обязательными работами на срок до 200 часов.