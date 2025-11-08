На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр

Мэрия Бишкека инициирует преобразование здания кинотеатра «Чатыр-Куль» в культурный центр. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Отмечается, что муниципалитет направил на утверждение в кабинет министров проект постановления о кинотеатре «Чатыр-Куль», согласно которому здание, находящееся в настоящее время в ведении Минкультуры, планируют передать мэрии.

Муниципалитет обязуется провести реконструкцию объекта за счет средств местного бюджета. Управление архитектуры столицы подготовило проект. После его подписания проведут демонтаж здания, а на его месте построят новый современный культурный центр. В нем создадут все условия для жителей и гостей города, обеспечат парковкой и необходимой инфраструктурой.

В мэрии отметили, что имеют опыт реализации подобных проектов, и привели в пример ранее спортивный комплекс «Трудовые резервы», который передан из ведения Министерства образования муниципалитету и после капитального ремонта введен в эксплуатацию как спортивно-оздоровительный комплекс «Алга». Малая арена, ранее принадлежавшая департаменту физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью, теперь находится в ведении мэрии Бишкека. Ремонтные работы завершены, а открытие арены состоится 10 ноября.

Аналогичная работа муниципалитета ведется и с кинотеатром «Чатыр-Куль», где горожане смогут отдохнуть и принять участие в культурных мероприятиях.