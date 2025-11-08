14:43
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр

Мэрия Бишкека инициирует преобразование здания кинотеатра «Чатыр-Куль» в культурный центр. Об этом сообщила ее пресс-служба.

Отмечается, что муниципалитет направил на утверждение в кабинет министров проект постановления о кинотеатре «Чатыр-Куль», согласно которому здание, находящееся в настоящее время в ведении Минкультуры, планируют передать мэрии.

Муниципалитет обязуется провести реконструкцию объекта за счет средств местного бюджета. Управление архитектуры столицы подготовило проект. После его подписания проведут демонтаж здания, а на его месте построят новый современный культурный центр. В нем создадут все условия для жителей и гостей города, обеспечат парковкой и необходимой инфраструктурой.

В мэрии отметили, что имеют опыт реализации подобных проектов, и привели в пример ранее спортивный комплекс «Трудовые резервы», который передан из ведения Министерства образования муниципалитету и после капитального ремонта введен в эксплуатацию как спортивно-оздоровительный комплекс «Алга». Малая арена, ранее принадлежавшая департаменту физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью, теперь находится в ведении мэрии Бишкека. Ремонтные работы завершены, а открытие арены состоится 10 ноября.

Аналогичная работа муниципалитета ведется и с кинотеатром «Чатыр-Куль», где горожане смогут отдохнуть и принять участие в культурных мероприятиях. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350187/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Участок улицы Фучика в Бишкеке закрывают на два дня на ремонт
В Бишкеке снова прошел рейд против незаконной рекламы
Внимание! В связи с аварией в районе Бишкека прекращена подача питьевой воды
Рейд на остановках Бишкека. На штрафстоянку забрали 27 машин
В Бишкеке загорелось здание бывшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
Фонтан на дороге — коммунальщики устранили прорыв в Бишкеке
В Бишкеке появятся новые современные общественные туалеты. Предлагаемые адреса
Помещение аптеки в центре Бишкека возвращено в муниципальную собственность
Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
14:31
Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили Внешнее управление в ЗАО «Кум-Шагыл» снова продлили
14:07
Дайырбек Орунбеков прокомментировал арест прошлых сторонников президента КР
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 ноября. Как изменились цены за неделю
13:59
Сотрудники ГНС выявили товары без документов, подтверждающих происхождение
13:54
На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр