В Китае набирает популярность новый формат партнерства, когда одинокие матери съезжаются вместе для воспитания детей и разделения бытовых обязанностей. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что в соцсетях распространяются заявления матерей о поиске единомышленниц, которые бы хотели жить вместе.
«Хочу найти еще одну маму, чтобы жить вместе и помогать друг другу. Если дети одного возраста — вообще супер, будут друг другу компанией. Когда ты одна с ребенком, иногда даже поесть некогда», — говорится в популярном посте в приложении Rednote.
Официальной статистики нет, но исследователи отмечают, что такие неформальные сообщества становятся все заметнее — от объявлений о поиске соседок до обсуждений, как это работает.
Издание отмечает, что в Китае около 30 миллионов одиноких матерей. Разводы происходят в четыре раза чаще, чем 20 лет назад, и в большинстве случаев дети остаются с матерями. Закон обязывает платить алименты, но многие семьи с одной матерью в крупных городах живут за чертой бедности.
Одна из семей, которая стала примером данного партнерства — Зу Даньюй и Фэй Юань, которые живут вместе в Нанкине с 2022 года.
«Мы обе понимаем, зачем мы вместе: чтобы разделить риски и давление жизни», — говорит Зу Даньюй.
Отмечается, что Фэй любит порядок, но не умеет готовить, а Зу в свою очередь — отличный кулинар. Сейчас они вместе ведут бизнес, живут одной семьей, делят обязанности по дому и уходу за детьми. Их дети делают уроки вместе, выходные проводят тоже вместе.
«Главное — чтобы дети были довольны, здоровы, успевали в школе, а бизнес рос», — говорит Зу.
Как отмечают эксперты, в Китае единственные родители особенно уязвимы финансово — почти нет господдержки и недостаточно помощи от родственников. Поэтому многие ищут взаимовыручку через соцсети.