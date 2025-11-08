В Китае набирает популярность новый формат партнерства, когда одинокие матери съезжаются вместе для воспитания детей и разделения бытовых обязанностей. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в соцсетях распространяются заявления матерей о поиске единомышленниц, которые бы хотели жить вместе.

«Хочу найти еще одну маму, чтобы жить вместе и помогать друг другу. Если дети одного возраста — вообще супер, будут друг другу компанией. Когда ты одна с ребенком, иногда даже поесть некогда», — говорится в популярном посте в приложении Rednote.

Официальной статистики нет, но исследователи отмечают, что такие неформальные сообщества становятся все заметнее — от объявлений о поиске соседок до обсуждений, как это работает.

Издание отмечает, что в Китае около 30 миллионов одиноких матерей. Разводы происходят в четыре раза чаще, чем 20 лет назад, и в большинстве случаев дети остаются с матерями. Закон обязывает платить алименты, но многие семьи с одной матерью в крупных городах живут за чертой бедности.

Одна из семей, которая стала примером данного партнерства — Зу Даньюй и Фэй Юань, которые живут вместе в Нанкине с 2022 года.

«Мы обе понимаем, зачем мы вместе: чтобы разделить риски и давление жизни», — говорит Зу Даньюй.

Фото The Guardian

Обе женщины разведены. У Зу — две дочери, у Фэй — одна. Мамы подружились и сблизились во время пандемии и локдауна, а через некоторое время решили жить вместе.

Отмечается, что Фэй любит порядок, но не умеет готовить, а Зу в свою очередь — отличный кулинар. Сейчас они вместе ведут бизнес, живут одной семьей, делят обязанности по дому и уходу за детьми. Их дети делают уроки вместе, выходные проводят тоже вместе.

Фото The Guardian

Они привыкли к интернет-насмешкам и слухам, но близкие их поддерживают.

«Главное — чтобы дети были довольны, здоровы, успевали в школе, а бизнес рос», — говорит Зу.

Как отмечают эксперты, в Китае единственные родители особенно уязвимы финансово — почти нет господдержки и недостаточно помощи от родственников. Поэтому многие ищут взаимовыручку через соцсети.