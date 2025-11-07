В городе Ош отметили Дни истории и памяти предков

В Оше сегодня прошли мероприятия, посвященные Дням истории и памяти предков. Об этом сообщили в мэрии города.

Церемония состоялась у мемориального комплекса «Вечный огонь». В ней приняли участие заместители мэра, сотрудники муниципалитета, депутаты городского кенеша, руководители городских служб и предприятий, военнослужащие Ошского гарнизона и горожане.

Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память предков минутой молчания. По данным мэрии, в течение дня также проходит возложение цветов к памятникам государственным и общественным деятелям, чьи жизнь и деятельность сыграли значимую роль в истории Оша и страны.

Напомним, Дни истории и памяти предков отмечают 7-8 ноября. Памятная дата учреждена в 2017 году.