Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

У кого намечается той

Баймурза Маатов

Родился 8 ноября 1975 года. Первый заместитель генерального прокурора КР.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

www.litdg.ru
Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.

С 2025 года эти дни стали рабочими.

Международный день КВН

kvn.ru
Фото kvn.ru. Команда КВН «Азия MIX» из Кыргызстана — чемпион высшей лиги-2016

В 2001-м 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.

Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961-го.

Люди, которые меняли мир

Умер поэт Исмаил Борончиев

open.kg
Фото open.kg. Исмаил Борончиев

В 1978-м умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).

Родился в 1910 году в селе Алчалуу.

В 1936-м его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940-м — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).

Значительное место в творчестве занимают айтыши, с которыми Исмаил Борончиев выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).

В 1969-м написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».

Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V-VII созывов.

