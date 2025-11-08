В Бишкеке 8 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.

У кого намечается той

Баймурза Маатов

Родился 8 ноября 1975 года. Первый заместитель генерального прокурора КР.

Памятные даты

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане

Фото www.litdg.ru. Монумент в память о погибших в ходе трагических событий 1916 года

В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.

«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.

С 2025 года эти дни стали рабочими.