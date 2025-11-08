В Бишкеке 8 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +12 градусов.
У кого намечается той
Баймурза Маатов
Родился 8 ноября 1975 года. Первый заместитель генерального прокурора КР.
Памятные даты
Дни истории и памяти предков в Кыргызстане
В Кыргызстане 7 и 8 ноября объявлены официальными праздничными Днями истории и памяти предков. Соответствующий указ подписал президент 26 октября 2017 года.
«В целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916-го, Февральской и Октябрьской революций 1917 года, уроков и наследия советского периода развития, последствий политических репрессий XX века, а также отдавая дань памяти предкам, постановляется объявить 7 и 8 ноября ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков», — говорится в документе.
С 2025 года эти дни стали рабочими.
Международный день КВН
В 2001-м 8 ноября Россия и некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу веселых и находчивых.
Идея праздника предложена президентом международного клуба Александром Масляковым. Дата празднования выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961-го.
Люди, которые меняли мир
Умер поэт Исмаил Борончиев
В 1978-м умер кыргызский советский акын-импровизатор, поэт Исмаил Борончиев. Народный артист Киргизской ССР (1958).
Родился в 1910 году в селе Алчалуу.
В 1936-м его принимают солистом в Кыргосфилармонию. В том же году впервые в печати появилось его стихотворение «Первая пятилетка», в 1940-м — поэма «Шамбет», в 1949 году — «Ырлар жыйнагы» («Сборник стихотворений»).
Значительное место в творчестве занимают айтыши, с которыми Исмаил Борончиев выступал вместе с напарником Токтоналы Шабданбаевым. Они опубликованы в книгах «Айтыштар» («Айтыши») и «Кызыл кырман» («Красный ток»).
В 1969-м написал книгу воспоминаний «Жизнь певца».
Избирался депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов V-VII созывов.
Куда сходить
