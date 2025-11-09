Неделя-24. За нападения на врачей ввели наказание, и смог вернулся в Бишкек

ДВ Кыргызстане за нападение на врачей и учителей ввели наказание: штрафы от 200 до 500 расчетных показателей (20-50 тысяч сомов) либо общественные работы от 40 до 100 часов. Оно предусмотрено и в случаях причинения легкого вреда здоровью лиц в связи с осуществлением ими служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга. Это деяние наказывается штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов).

В Кыргызстане водительские удостоверения нового образца начнут выдавать с ноября. Документ международного образца соответствует всем требованиям ИКАО — если раньше со старыми правами за границу не пропускали, то с новыми можно въезжать в любое государство. Кроме того, «с 2026 года в стране перестанут работать частные автошколы, останутся только государственные или будет введен дополнительный урок в школе. Срок обучения в государственной автошколе составит 14 месяцев с практикой через каждые три месяца», — заявил управделами президента Каныбек Туманбаев.

В Кыргызстане начинают обязательный переход на безналичную форму расчетов. Изменения предусмотрены в постановлении кабинета министров о реформе налогового администрирования. По документу все городские предприятия торговли и сферы услуг должны будут принимать оплату банковскими картами и через электронные кошельки. Для этого бизнесу предстоит установить POS-терминалы или подключиться к онлайн-платежным системам. «Это часть политики по прозрачности доходов и борьбе с теневой экономикой. Все операции должны фиксироваться в электронных системах», — отмечается в пояснительной части постановления. Исключение сделано лишь для сельской местности и труднодоступных регионов, где цифровая инфраструктура пока недостаточно развита. В этих районах наличные платежи временно останутся допустимыми.

В Бишкеке вновь зафиксировали смог. Он накрыл центральную часть города и частный сектор на севере столицы. На кадрах, снятых журналистами 24.kg, отчетливо видно, что Бишкек погружен в серую дымку. Ухудшение качества воздуха связано с началом активного отопительного сезона, так как многие дома в частном секторе отапливают углем. Слабый ветер не позволяет загрязненному воздуху подниматься и рассеиваться.

В Кыргызстане готовятся ужесточить ответственность за дорожно-транспортные происшествия, повлекшие смерть людей. Сейчас работают над изменениями в законодательство, направленными на усиление наказания для водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии или без водительского удостоверения. «Сегодня все чаще фиксируются случаи, когда за руль садятся подростки 16–17 лет без прав. Многие водители не знают элементарных правил. Это говорит о недостатке базовых знаний», — отметил управделами президента Каныбек Туманбаев.

