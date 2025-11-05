12:32
Общество

Мигранты не могут работать курьерами в Петербурге. Кыргызстанцев это не касается

С 3 ноября иностранным курьерам закрыли доступ к сервисам доставки «Самокат» и «Яндекс Еда» в Санкт-Петербурге. Они больше не смогут получать смены и брать заказы через приложения, пишет издание «Аргументы и факты».

Речь о жителях Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Украины, работающих по патенту. К кыргызстанцам, являющимся гражданами страны, входящей в ЕАЭС, это не относится. Они могут работать без патентов.

В августе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на работу мигрантов в курьерских службах. В городе уже вводили аналогичные ограничения для такси — компаниям дали три месяца на изменение кадровой политики. Власти Санкт-Петербурга объяснили меру борьбой с теневой занятостью, повышением качества и безопасности услуг и созданием рабочих мест для россиян — молодежи и студентов.

