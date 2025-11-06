В Бишкеке 6 ноября без осадков. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Дачной, Древесной, Осмонкула, переулки Дачный, Аральский, Керченский;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла, Каркыра, Тайлака Баатыра), улица Скрябина, дом № 19, жилмассивы «Ала-Арча», «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, 3, 4, 6), переулок Ильменский, улицы Месароша, Троицкая;
- 9.00-13.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12-13-14-15-16-17-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская);
- 10.00-17.00 — село Маевка (улица Архитектурная);
- 13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Школьный).
- 10.00-16.00 — жилмассивы «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».
- 8.00-00.00 — улица Осмонкула от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу.
У кого намечается той
Атабек Азисбеков
Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпиады в Токио.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев
Родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.
Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».
Умер 7 сентября 2015 года.
Родился поэт Омор Султанов
Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР.
Печатается с 1957-го. Первый поэтический сборник «Тоо кундору» («Горные дни») издан в 1961 году.
В 1967-м выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»).
Написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».
Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.
Умер 3 апреля 2022 года.
Расстрелян ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
В 1923-м составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.
Куда сходить
