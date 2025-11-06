В Бишкеке 6 ноября без осадков. Температура воздуха днем ожидается +5 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Дачной, Древесной, Осмонкула, переулки Дачный, Аральский, Керченский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик», «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла, Каркыра, Тайлака Баатыра), улица Скрябина, дом № 19, жилмассивы «Ала-Арча», «Балбан-Таймаш» (улицы Кустанайская, Балбан-Таймаш-1, 3, 4, 6), переулок Ильменский, улицы Месароша, Троицкая;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-12-13-14-15-16-17-55, Саадаева, Ынтымак-1, Манаса, Орозбекова, Водозабор), «Красный Строитель» (улицы Набережная, Нурекская, Адырская, Бухарская, Криворожская, Калымская, Каунасская, Наманганская, Бельская, Берликская, Набережная, Севанская (Новая), Андижанская);

10.00-17.00 — село Маевка (улица Архитектурная);

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Школьный).

10.00-16.00 — жилмассивы «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2».

8.00-00.00 — улица Осмонкула от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу.

У кого намечается той

Атабек Азисбеков

Родился 6 ноября 1995 года. Борец греко-римского стиля. Участник Олимпиады в Токио.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Турдакун Усубалиев

Фото из интернета. Турдакун Усубалиев

Родился 6 ноября 1919-го в селе Кочкор Нарынской области. Государственный и партийный деятель, Герой Кыргызской Республики.

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Киргизской ССР с 1961 по 1985 год. С его деятельностью связаны развитие промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, массовое жилищное строительство и сооружение архитектурных ансамблей площадей Ала-Тоо и Победы в Бишкеке, построены Токтогульская ГЭС и ряд других электростанций.

Являлся депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша, был председателем комитета по депутатским полномочиям, этике, связям с общественными объединениями и средствами массовой информации. В июне 2008-го был соучредителем политического движения «Единый Кыргызстан».

Умер 7 сентября 2015 года.

Родился поэт Омор Султанов

Фото из интернета. Омор Султанов

Родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Иссык-Кульской области. Прозаик, народный поэт КР, видный общественный деятель, президент Международной общественной академии поэзии КР.

Печатается с 1957-го. Первый поэтический сборник «Тоо кундору» («Горные дни») издан в 1961 году.

В 1967-м выпущен сборник повестей и очерков «Ак жол, кек асман» («Белая дорога, синее небо»).

Написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам, снятым на киностудии «Кыргызфильм».

Перевел на кыргызский язык стихотворения Пабло Неруды, поэму Михаила Лермонтова «Демон». Является соавтором около 20 переводных коллективных сборников.

Умер 3 апреля 2022 года.

Расстрелян ученый Касым Тыныстанов

Фото из интернета. Касым Тыныстанов

В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район одноименной области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.

В 1923-м составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924 году вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.

Издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.

Перу Касыма Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.

В 1938-м необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м реабилитирован.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.