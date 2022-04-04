06:59
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

Скончался акын Омор Султанов

В Кыргызстане скончался акын Омор Султанов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что поэт, автор многих популярных произведений, романов, киносценариев и переводов умер 3 апреля.

Омор Султанов родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Вошел в кыргызскую литературу на рубеже 50-60-х годов прошлого века. В 1961-м издана первая книга стихов «Горные дни». Позже были представлены поэтические сборники, повесть «Синее небо, белая дорога», затем появились книги «Великая река», «Дорога к океану», «Песни усталости», «Суть №». Кроме этого, Омор Султанов написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам.

2015-й был объявлен Годом Омора Султанова в тюркоязычных странах.

из интернета
Фото из интернета . Омор Султанов

Церемония прощания с поэтом состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева завтра, 5 апреля, в 10.00.

Похоронят Омора Султанова на Ала-Арчинском кладбище.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229654/
просмотров: 4243
Версия для печати
Материалы по теме
В Германии скончался бизнесмен Райкан Алканов
Умер общественный деятель и заслуженный строитель КР Женишбек Бекболотов
Скончался основатель общественного фонда «Эне бала мээрими» Иса Омуракунов
Скончалась заслуженный деятель науки Айсалкын Асанова
Скончался востоковед Виктор Бутанаев
Скончался еще один известный российский модельер Валентин Юдашкин
Скончался глава Ассоциации издателей и книгораспространителей Олег Бондаренко
Скончался профессор социологии Кусеин Исаев
Скончался актер театра и кино Асанкул Осмонов
Скончался народный артист Кыргызстана, режиссер и сценарист Марат Сарулу
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;12&nbsp;февраля: местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, понедельник
23:56
Фото от NASA: космическое «жемчужное ожерелье», созданное столкновением галактик
23:26
Кабмину Кыргызстана могут отдать полномочия по приватизации госсобственности
23:04
Разрушенная плитка, сломанные скамейки. Парку «Ынтымак-2» нужен ремонт
22:47
Еще одну бесплатную операцию по пересадке почки проведут в Кыргызстане
22:21
Кыргызстанец выиграл турнир по джиу-джитсу в США