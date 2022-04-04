В Кыргызстане скончался акын Омор Султанов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

Отмечается, что поэт, автор многих популярных произведений, романов, киносценариев и переводов умер 3 апреля.

Омор Султанов родился 6 ноября 1935 года в селе Тосор Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Вошел в кыргызскую литературу на рубеже 50-60-х годов прошлого века. В 1961-м издана первая книга стихов «Горные дни». Позже были представлены поэтические сборники, повесть «Синее небо, белая дорога», затем появились книги «Великая река», «Дорога к океану», «Песни усталости», «Суть №». Кроме этого, Омор Султанов написал несколько сценариев к полнометражным художественным и документальным фильмам.

2015-й был объявлен Годом Омора Султанова в тюркоязычных странах.

Фото из интернета . Омор Султанов

Церемония прощания с поэтом состоится в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева завтра, 5 апреля, в 10.00.

Похоронят Омора Султанова на Ала-Арчинском кладбище.