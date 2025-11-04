16:33
Кыргызстан стремительно стареет: система не готова к «серому будущему»

В Кыргызстане старение населения перестает быть лишь статистической тенденцией и превращается в стратегический вызов для государства. Об этом говорится в аналитическом обзоре.

В нем отмечается, что демографические изменения требуют не просто адаптации, а комплексной перестройки систем здравоохранения, занятости и социальной поддержки.

Особое беспокойство специалистов вызывает рост числа людей старше 75 лет — так называемое «старение стареющих».

С 1999 по 2022 год численность этой группы увеличилась на 150 процентов. Именно они составляют ядро уязвимого населения, нуждающегося в долгосрочном уходе и постоянной медицинской поддержке. При этом система гериатрической помощи остается фрагментарной: в стране всего один профильный врач на 15 тысяч пожилых граждан.

По данным исследования, более 70 процентов пенсионеров живут на сумму ниже прожиточного минимума.

Кыргызстан вступил в фазу демографического старения

Разрыв между пенсиями в столице и регионах достигает 40 процентов, а уровень бедности среди одиноких пожилых и людей с инвалидностью превышает 45–50 процентов. Эксперты подчеркивают: без реформы пенсионной системы и внедрения адресных мер поддержки проблема будет только усугубляться.

82 процента пожилых кыргызстанцев имеют хотя бы одно хроническое заболевание, однако медицинская система по-прежнему ориентирована на краткосрочную помощь. В горных регионах лишь треть пожилых может получить базовые услуги в пределах часа. В докладе говорится о необходимости перехода к модели длительного ухода и интеграции социальной и медицинской помощи.

45 процентов пожилых сталкиваются с отказом в найме, 38 процентов — с предвзятым отношением в медучреждениях.

Авторы обзора называют борьбу с эйджизмом не менее важной задачей, чем реформу социальных программ, и предлагают внедрить просветительские кампании и правовые гарантии равных возможностей.

Разработчики документа предлагают сменить подход к старению: рассматривать пожилых не как объект заботы, а как ресурс развития. Среди предложенных мер — создание сети дневных центров, мобильных гериатрических бригад, повышение пенсий до уровня прожиточного минимума и формирование культуры уважения к возрасту.

К 2035 году планируется сократить бедность среди пожилых на 15 процентов, увеличить продолжительность здоровой жизни на три года и создать свыше 5 тысяч рабочих мест в секторе ухода.

«Старение — не приговор, а возможность выстроить новое общество, где опыт и забота станут источником устойчивого развития», — подчеркнули авторы исследования.
