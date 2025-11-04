Из России в Узбекистан вернули 35 детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает агентство «Дуне».

Фото МИД Узбекистана

Отмечается, что МИД РУз не раскрывает причину отказа от несовершеннолетних. Издание поясняет, что, как правило, это трудовые мигранты, депортированные из РФ, отбывающие там наказание или умершие. Среди них есть и младенцы, которых матери оставили в родильных домах из-за сложных обстоятельств.

Младенцев вернули в Узбекистан из Санкт-Петербурга, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Волгограда, Уфы, Нижнего Новгорода, Хакасии, Московской области, Махачкалы и Новосибирска.

В ведомстве отмечают, что данные меры принимают в целях «защиты интересов несовершеннолетних».