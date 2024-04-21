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Общество

В Кыргызстан из Москвы возвращены пятеро детей, оставшихся без попечения

Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что из Москвы возвращены пятеро детей в возрасте от 3 до 12 месяцев, оставшихся без попечения родителей.

По данным пресс-службы ведомства, акция организована при содействии Министерства здравоохранения КР и посольства Кыргызстана в Российской Федерации.

Отмечается, что запланированы воссоединение детей с биологическими семьями и оценка ситуации ребенка, которая включает вопросы социального, медицинского, психологического и правового сопровождения.

С 2011 года на родину возвращены 167 детей, оставшихся без попечения родителей, из них в 2022-м — 8, в 2023 году − 12 и с начала 2024-го — 6 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292154/
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