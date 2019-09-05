Правительство вернет детей-кыргызстанцев из Ирака

Правительство проработало вопрос возвращения детей — граждан КР, находящихся в Республике Ирак. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабинета министров.

По его данным, создана межведомственная группа, которая в ближайшее время выедет в Багдад для оформления документов для возвращения детей в Кыргызстан.

«Группа разработала план мероприятий по дальнейшей реабилитации и реинтеграции детей с привлечением соответствующих квалифицированных специалистов, в том числе психологов и теологов. Правительство проработало все вопросы по организации возвращения детей в страну. Мероприятия и переговоры с официальными властями Ирака находятся под личным контролем премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева», — отметили в правительстве.

Кроме того, уточняется информация о местонахождении и количестве граждан Кыргызстана на территории Сирийской Арабской Республики.

В правительстве также поблагодарили неравнодушных граждан за готовность оказать содействие и поддержку в вопросе возвращения детей.

«Вместе с тем призываем не политизировать данный вопрос. Все переговоры с официальными властями Ирака по репатриации детей ведет МИД КР. Минтруда и социального развития, Министерство здравоохранения и другие структуры проводят подготовительные мероприятия для дальнейшей реабилитации и адаптации детей», — подчеркнул вице-премьер-министр Жениш Разаков.