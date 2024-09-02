Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей

Министерство труда, социального обеспечения и миграции вернуло из Санкт-Петербурга (Россия) двоих детей (трех и шести месяцев), оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возвращение малышей организовано при содействии Минздрава и Генерального консульства Кыргызстана в Санкт-Петербурге.

По данным министерства, за последние три года на родину вернули 38 несовершеннолетних кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей.

«Для всех возвращенных детей ведомство обязательно проводит работу по воссоединению с биологическими семьями и всесторонней оценке ситуации, которая включает вопросы социального, медицинского, психологического и правового сопровождения ребенка», — отметили в Минтруда.