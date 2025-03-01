Из Москвы в Кыргызстан вернули троих детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

По данным пресс-службы ведомства, детей привезли при содействии Министерства здравоохранения КР и посольства КР в России.

Будет проведена работа по воссоединению детей с биологическими семьями и дана оценка сложившейся ситуации, включая вопросы социального, медицинского, психологического и правового сопровождения.

С 2011 года на родину возвращены 178 детей, оставшихся без попечения родителей.