В Бишкеке 5 ноября дождь, переходящий в снег. Температура воздуха днем ожидается +2 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.00-14.00 — улица Шабдан Баатыра, дом № 1а, жилмассивы «Арча-Бешик», «Ала-Арча»;

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Торугарт, Кара-Жыгач, Анкара, Дордой, Кожояр, Жузумжар, Ырыс);

9.30-17.30 — улицы Гоголя, дома № 7, 9, 11, Сюмбаева, дома № 5, 10/2, 15, 17, Московская, дом № 54, Осмонкула;

12.00-16.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Исакеева, Кара-Жыгач);

9.00-11.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Шамшы, Бугу-Эне, Акыл-Карачач);

9.00-12.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Адилет, Каркыра, Иссык-Куль);

12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Дуйшебаева, Сыпайы, Кадыр-Аке, Семиз-Бел, Ак-Жол);

9.00-12.00 — отрезки переулка Дубосековский, улица Мессароша;

9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Заводской, Логвиненко), улица Ынтымак, дом № 9;

12.00-17.00 — переулок Нижний, улицы Волкова, Садыгалиева, Вятской.

3-5 ноября — район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Льва Толстого, Матыева, Бакаева и Гагарина.

Памятные даты

В 1938 году расстреляны кыргызстанцы — жертвы политических репрессий

Фото 24.kg. Музей-мемориал «Ата-Бейит»

В предписаниях наркома внутренних дел Киргизской ССР о приведении «решений НКВД, прокурора Союза ССР и Особой тройки НКВД Киргизской ССР над осужденными к расстрелу» отчетливо видны даты: 5 и 8 ноября 1938 года. Как и приказы о приведении приговоров в исполнение, и акты об исполнении — в те же дни.

Эти документы опубликованы и стали достоянием общественности после обретения независимости.

5 и 8 ноября 1938-го расстреляны 137 граждан Киргизии. Тела погибших найдены благодаря признанию одного из бывших сотрудников НКВД республики. Это единственное в КР место расстрела жертв сталинских репрессий, которое установлено документально.

30 августа 1991 года состоялась государственная траурная церемония перезахоронения останков, найденных в селе Чон-Таш.

В Кыргызстане открыто посольство Швейцарии

Фото www.time.kg. Открытие Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Сотрудничество Швейцарии с нашей страной началось в 1993 году. В 1994-м правительства Швейцарии и Кыргызстана подписали официальное соглашение, а в 1996 году в Бишкеке открыто Швейцарское бюро по сотрудничеству.

Позже правительство Швейцарии приняло решение учредить посольство в Кыргызской Республике, которое открыто 5 ноября 2012-го.

Люди, которые меняли мир

Расстрелян государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов, 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937-м Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958-м.

Расстрелян государственный деятель Иманалы Айдарбеков

Фото из интернета. Иманалы Айдарбеков на марке 2014 года

Родился в 1884 году в селе Арчалы Семиреченской области. Государственный деятель, председатель Кара-Киргизского революционного комитета (1924-1925), председатель Главного суда Киргизской АССР (1927-1929). С 1929-го — народный комиссар легкой промышленности Киргизской АССР, народный комиссар торговли Киргизской АССР. Относится к числу основателей первого кыргызского государства, по праву заслуживает называться основателем государства кыргызского народа — нынешнего современного Кыргызстана. 16 августа 1935 года Киргизской областной Контрольной комиссией ВКП(б) исключен из партии как «националист, двурушник, не разоблачивший себя и не отказавшийся от абдрахмановщины». Арестован 4 сентября 1937-го. Расстрелян 5 ноября 1938 года во дворе Фрунзенской городской тюрьмы. Реабилитирован в 1958-м.