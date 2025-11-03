20:28
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности

Таласское региональное управление Департамента государственного архитектурно-строительного контроля проверило обращение граждан в отношении многоквартирного дома в городе Талас на улице Манаса, 187/41. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, установлено, что расположенные на первом этаже здания салон красоты «Эрке кыз» и магазин «Пятерочка» функционируют незаконно. Как выяснилось, к жилому помещению были возведены самовольные пристройки, которые используются в коммерческих целях.

Кроме того, выяснилось, что по объекту не разрабатывалось градостроительное заключение, а соответствующие документы не согласованы с Таласским региональным управлением градостроительства и архитектуры.

В результате выявленные факты квалифицированы как нарушение градостроительных и архитектурных норм. Владельцы объекта привлечены к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349524/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
В Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи
В микрорайоне «Улан-2» Бишкека нарушают строительные нормы
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
3 ноября, понедельник
20:22
Польский язык оказался самым эффективным для команд искусственного интеллекта Польский язык оказался самым эффективным для команд иск...
20:02
Женская команда по футболу «Илбирс» стала чемпионом 2025 года
19:56
Водительские права нового образца начнут выдавать в Кыргызстане с ноября
19:51
Алмазбек Исманкулов вновь задержан. Он снова обвиняется в коррупции
19:48
В Бишкеке компания загрязняла экологию. Ее оштрафовали на 103 тысячи сомов