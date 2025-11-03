В Таласе выявили незаконные постройки. Владельцев привлекли к ответственности

Таласское региональное управление Департамента государственного архитектурно-строительного контроля проверило обращение граждан в отношении многоквартирного дома в городе Талас на улице Манаса, 187/41. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, установлено, что расположенные на первом этаже здания салон красоты «Эрке кыз» и магазин «Пятерочка» функционируют незаконно. Как выяснилось, к жилому помещению были возведены самовольные пристройки, которые используются в коммерческих целях.

Кроме того, выяснилось, что по объекту не разрабатывалось градостроительное заключение, а соответствующие документы не согласованы с Таласским региональным управлением градостроительства и архитектуры.

В результате выявленные факты квалифицированы как нарушение градостроительных и архитектурных норм. Владельцы объекта привлечены к административной ответственности.