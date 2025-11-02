В одном из районов Бишкека 4 ноября временно отключат воду

МП «Бишкекводоканал» сообщает о временном отключении подачи питьевой воды 4 ноября 2025 года с 10.00 до 22.00.

Без водоснабжения останутся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие учреждения, расположенные в районе, ограниченном улицами Осмонова, М. Алыбаева, Кривоносова и Тойгонбаева.

Как уточнили в предприятии, отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 200 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям и организациям заранее запастись питьевой водой.