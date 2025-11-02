10:25
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Общество

В одном из районов Бишкека 4 ноября временно отключат воду

МП «Бишкекводоканал» сообщает о временном отключении подачи питьевой воды 4 ноября 2025 года с 10.00 до 22.00.

Без водоснабжения останутся жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие учреждения, расположенные в районе, ограниченном улицами Осмонова, М. Алыбаева, Кривоносова и Тойгонбаева.

Как уточнили в предприятии, отключение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети диаметром 200 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям и организациям заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349414/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека 29 октября не будет питьевой воды
В части Бишкека 27 октября не будет холодной воды
В Бишкеке 23 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Ош останется без воды на сутки: проведение санитарно-профилактических работ
В жилмассивах «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2» 21 октября временно отключат воду
Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В части Бишкека 7 октября отключат горячую воду
В части Бишкека 7 октября отключат холодную воду
В Бишкеке 2 октября временно отключат воду. Обновленный список улиц
Популярные новости
Варвар в&nbsp;центре Европы. Эссе о&nbsp;встрече цивилизаций, баранине и&nbsp;смысле традиций Варвар в центре Европы. Эссе о встрече цивилизаций, баранине и смысле традиций
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ Как один дизайнер подарил Кыргызстану новый национальный символ
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
10:00
В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 но...
09:47
В одном из районов Бишкека 4 ноября временно отключат воду
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 2 ноября в Бишкеке было в 1950 году
09:00
Неделя-24. Проект Генплана Бишкека, и определен размер минимальной зарплаты
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 ноября, суббота
22:01
На Мальдивах запретили курить тем, кто родился после 2006 года — туристам тоже
21:30
В Оше избрали делегатов на IV Народный курултай
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 ноября: без осадков
20:50
В Алае произошло второе смертельное ДТП за два дня. Погибли пять человек
18:30
В Бишкеке тротуар заставили машинами