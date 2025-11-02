19:44
Общество

Афиша Бишкека на неделю: русский балет, киноновинки и выставки

4-7 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

30 октября — 16 ноября. Выставка «Возвращение к истокам» Бообека Арыкова

Выставка «Возвращение к истокам» — как напоминание о своих корнях и напутствие от рода, автор выражает уважение истории своего народа. Художнику интересны древняя письменность (руны), каменные монументальные изваяния, природа Кыргызстана, а также современные тенденции искусства в мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5 ноября. Концерт Евы Польны (Россия)

Вас ждут главные хиты «Гостей из будущего» и сольные треки Евы в современных сценических версиях. Полноценная концертная программа «В сторону сердца» — атмосферное шоу, визуальные акценты и живой бэнд.

Дворец cпорта имени Кожомкула, 19.00.

5 ноября. Балет «Спящая красавица»

Волшебная сказка на музыку Петра Чайковского, воплощенная в изысканной хореографии Мариуса Петипа. Это настоящая энциклопедия классического танца и торжество красоты на сцене. Спектакль представит московская труппа «Классический русский балет».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

5 ноября. Кинопоказ «Вальс с Баширом»

Это история израильского солдата, который спустя годы пытается восстановить утраченные воспоминания о войне в Ливане 1982 года. Через воспоминания сослуживцев и гипнотическую анимацию режиссер постепенно открывает собственную причастность к трагическим событиям.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 19.00.

6 ноября. Балет «Лебединое озеро»

История о любви принца и заколдованной девушки-лебедя — символ чистоты, идеала и трагической недостижимости. На пути к счастью герои проходят через испытания, воплощающие выбор, честь и преданность. Спектакль представит московская труппа «Классический русский балет».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

6 ноября. Кинопремьеры

«Сен жана мен» (драма). Аман — несостоявшийся актер, мечтающий о славе. Однако все меняется, когда он встречает Пейил — девушку, которая просто жила, скрывая свою боль за молчанием. В ее тихой стойкости Аман видит правду, которую невозможно сыграть. Любовь к Пейил превращает его из юного мечтателя в мужчину.

«Жүрөгүм» (триллер). Сердце Мадины останавливается. Врачи говорят: спасти ее можно лишь, если в течение двух дней найти донора и собрать огромную сумму денег. Ее муж Аман, чтобы сохранить жизнь любимой, решается нарушить закон. Как закончится столкновение любви и закона вы узнаете из фильма.

«Пушистые каникулы» (семейный). Фантазерка Мая и городской мальчишка Ян пытаются спасти летний лагерь от коварного застройщика. Для этого им нужно отыскать знаменитого медведя, которого никто никогда не видел. Но, если верить ворчливому скунсу, он живет в самой чаще леса. Недолго думая, Мая и Ян отправляются в опасное и полное невероятных знакомств приключение.

«Хищник: Планета смерти» (фантастика). Хищник Дек, изгнанный из клана, отправляется на опасную планету Калиск. Он стремится доказать своему отцу и всему племени, что достоин быть частью клана. Он встречает загадочную девушку Тию и объединяется с ней. Вместе они начинают поиски наиболее грозного противника.

7 ноября. Спектакли «Солнечный зайчик» и «Эр Төштүк»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир.

«Эр Төштүк» — это сказка о взаимоотношении животного мира и человека, о дружбе и борьбе добра со злом. Создана по мотивам древнейшего кыргызского эпоса.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.00 (на русском языке), 16.30 (на кыргызском).

7 ноября. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
