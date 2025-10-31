В Чон-Кемине высадили две тысячи берез в рамках кампании «Жашыл мурас»

В Чон-Кемине прошла масштабная акция по посадке деревьев в рамках Национальной кампании «Жашыл мурас». Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, мероприятие состоялось на территории государственного природного парка «Чон-Кемин».

На площади в четыре гектара Кичи-Кеминского лесного участка было высажено 2 тысячи саженцев березы. В акции приняли участие министр природных ресурсов Мелис Машиев, директор Агентства по развитию и инвестированию сообществ Марат Наспеков, а также около 200 сотрудников ведомств.

Посадка деревьев была приурочена ко Дню снежного барса, который ежегодно отмечается 23 октября. Снежный барс является символом хрупкого баланса горных экосистем, и именно на территории парка «Чон-Кемин» сегодня обитают 11 особей этого редкого животного.

Министр Машиев отметил, что цель кампании «Жашыл мурас» — расширение зеленых зон страны и формирование устойчивой экологической среды для будущих поколений.

По данным министерства, в 2025 году по всей республике в рамках программы высажено более 8 миллионов 300 тысяч саженцев.