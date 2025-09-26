12:52
Общество

Кабмин расширил доступ к данным через систему e-Kyzmat

В Кыргызстане внесены изменения в постановление о работе автоматизированной системы управления человеческими ресурсами e-Kyzmat.

Как сообщили в кабмине, теперь уполномоченный госорган в сфере госслужбы и муниципальной службы будет координировать работу всех госструктур и органов местного самоуправления, которые используют e-Kyzmat. Система обрабатывает и хранит персональные данные государственных и муниципальных служащих, кандидатов на кадровый резерв и участников конкурсов на должности.

Уточняется, что уполномоченный орган получает право собирать и анализировать обезличенные данные, а также обеспечивать получение согласия на обработку персональных данных. Кроме того, он является держателем всех массивов информации в e-Kyzmat.

Доступ к персональным данным сотрудников госорганов и органов МСУ также получает структурное подразделение администрации президента, занимающееся кадровыми вопросами. Исключение составляют органы внутренних дел, нацбезопасности, обороны и гражданской обороны.

Отдельно прописана ответственность пользователей системы за защиту персональных данных — от несанкционированного доступа, распространения или случайной утраты.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
