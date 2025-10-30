16:23
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Хэллоуин дома: подборка фильмов, от которых мурашки по коже

Хэллоуин — это отличный повод провести вечер дома с пугающими историями, горячим напитком и теплым одеялом. В этот день особенно хочется погрузиться в атмосферу таинственности и напряжения, не выходя из дома.

Редакция 24.kg подготовила подборку фильмов, которые подарят правильную дозу страха, адреналина и праздничного настроения. Эти фильмы способны вызвать дрожь от ужаса, удивить неожиданными поворотами и подарить ощущение настоящей магии Хэллоуина — вечера, когда страх становится частью развлечения.

Ужасающий (2016)


В ночь Хэллоуина зловещий клоун-маньяк по имени Арт выходит на охоту. Он терроризирует трех подруг и всех, кто окажется у него на пути, превращая прогулку в самое настоящее кошмарное приключение.

«Звонок» (2002)


Журналистка Рэйчел узнает о проклятой видеокассете: кто посмотрит ее — умрет ровно через семь дней. Фильм удачно сочетает сверхъестественную атмосферу и тревожность от технологий — телевизор и телефон становятся источниками страха.

«Прочь» (2017)


Молодой чернокожий мужчина приезжает познакомиться с родителями своей белой девушки. Все кажутся дружелюбными, пока он не начинает раскрывать мрачную правду об этой семье.

«Реинкарнация» (2018)


После смерти матери Энни Грэм и ее семью начинают преследовать странные и пугающие события. Вскоре она узнает, что ее род проклят: древний демон Паймон пытается вселиться в одного из ее детей.

«Одержимые злом» (2023)


Братья обнаруживают, что демоническая инфекция распространяется среди людей из их деревни. Фильм сочетает древнюю мифологию и современный ужас.

«Синистер» (2012)


Фильм о писателе, который находит старые фильмы, показывающие убийства, произошедшие в его новом доме. С каждым просмотром он все глубже погружается в ужасную тайну.

«Техасская резня бензопилой» (1974)


Группа друзей отправляется в поездку по Техасу и случайно заезжает к семье жестоких каннибалов. Среди них маньяк с бензопилой, известный как Кожаное Лицо, который охотится на посетителей дома. Фильм стал культовым ужастиком о выживании, сочетая атмосферу ужаса, насилия и полной беззащитности героев.

«Собиратель душ» (2024)


Действие происходит в 1990-х годах в штате Орегон. Главная героиня — агент ФБР, обладающая сверхъестественными способностями. Ей поручают расследование серии жестоких и загадочных убийств целых семей, за которыми стоит серийный убийца по прозвищу «Собиратель душ». Чем ближе Ли подходит к истине, тем сильнее становится психологическое напряжение и ощущение, что преследователь — не просто маньяк, а нечто большее.

«Астрал» (2010)


Семья Ламбертов сталкивается с загадочными и опасными явлениями в своем новом доме. Их сын Далтон впадает в странную кому, и вскоре оказывается, что его душа попала в астральное измерение. Родители пытаются разгадать, как вернуть ребенка и защитить семью от темных сил. Фильм сочетает сверхъестественный ужас с напряженной семейной драмой.

«Пожиратель» (2024)


В глухой горной деревушке находят изуродованные тела супружеской пары, а трое детей бесследно исчезают. Местные верят, что за этим стоит не человек, а древнее существо — Пожиратель душ, забирающий тех, кто нарушает баланс между миром живых и мертвых.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348996/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»
В Глазго начались съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»
Открыты заявки на участие в фестивале документальных фильмов по правам человека
По случаю финала сериала «Игра в кальмара» в Бангкоке поставили гигантские куклы
Миранда Пристли возвращается: «Дьявол носит Prada 2» уже в производстве
Премьера фильма «Рай: Письмо маме» состоится в 2026 году
В Джалал-Абаде проходят съемки второй части фильма «Рай под ногами матерей»
Компания Netflix завершила съемки фильма о Тамерлане: премьера ожидается летом
Звезда франшизы «Гарри Поттер» Рэйф Файнс сыграет в новом фильме «Голодных игр»
Это человеческая драма. Бишкекчанам понравился фильм «Федя. Народный футболист»
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
30 октября, четверг
16:21
Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила...
16:15
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
16:14
Плюшкины содержат в бишкекских квартирах по 50-60 животных — вице-мэр
16:09
Садыр Жапаров протестировал новую систему дистанционного голосования
16:02
Адылбек Касымалиев вручил режиссеру Никите Михалкову орден «Достук»