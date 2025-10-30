Хэллоуин дома: подборка фильмов, от которых мурашки по коже

Хэллоуин — это отличный повод провести вечер дома с пугающими историями, горячим напитком и теплым одеялом. В этот день особенно хочется погрузиться в атмосферу таинственности и напряжения, не выходя из дома.

Редакция 24.kg подготовила подборку фильмов, которые подарят правильную дозу страха, адреналина и праздничного настроения. Эти фильмы способны вызвать дрожь от ужаса, удивить неожиданными поворотами и подарить ощущение настоящей магии Хэллоуина — вечера, когда страх становится частью развлечения.

Ужасающий (2016)

В ночь Хэллоуина зловещий клоун-маньяк по имени Арт выходит на охоту. Он терроризирует трех подруг и всех, кто окажется у него на пути, превращая прогулку в самое настоящее кошмарное приключение.

«Звонок» (2002)

Журналистка Рэйчел узнает о проклятой видеокассете: кто посмотрит ее — умрет ровно через семь дней. Фильм удачно сочетает сверхъестественную атмосферу и тревожность от технологий — телевизор и телефон становятся источниками страха.

«Прочь» (2017)

Молодой чернокожий мужчина приезжает познакомиться с родителями своей белой девушки. Все кажутся дружелюбными, пока он не начинает раскрывать мрачную правду об этой семье.

«Реинкарнация» (2018)

После смерти матери Энни Грэм и ее семью начинают преследовать странные и пугающие события. Вскоре она узнает, что ее род проклят: древний демон Паймон пытается вселиться в одного из ее детей.

«Одержимые злом» (2023)

Братья обнаруживают, что демоническая инфекция распространяется среди людей из их деревни. Фильм сочетает древнюю мифологию и современный ужас.

«Синистер» (2012)

Фильм о писателе, который находит старые фильмы, показывающие убийства, произошедшие в его новом доме. С каждым просмотром он все глубже погружается в ужасную тайну.

«Техасская резня бензопилой» (1974)

Группа друзей отправляется в поездку по Техасу и случайно заезжает к семье жестоких каннибалов. Среди них маньяк с бензопилой, известный как Кожаное Лицо, который охотится на посетителей дома. Фильм стал культовым ужастиком о выживании, сочетая атмосферу ужаса, насилия и полной беззащитности героев.

«Собиратель душ» (2024)

Действие происходит в 1990-х годах в штате Орегон. Главная героиня — агент ФБР, обладающая сверхъестественными способностями. Ей поручают расследование серии жестоких и загадочных убийств целых семей, за которыми стоит серийный убийца по прозвищу «Собиратель душ». Чем ближе Ли подходит к истине, тем сильнее становится психологическое напряжение и ощущение, что преследователь — не просто маньяк, а нечто большее.

«Астрал» (2010)

Семья Ламбертов сталкивается с загадочными и опасными явлениями в своем новом доме. Их сын Далтон впадает в странную кому, и вскоре оказывается, что его душа попала в астральное измерение. Родители пытаются разгадать, как вернуть ребенка и защитить семью от темных сил. Фильм сочетает сверхъестественный ужас с напряженной семейной драмой.

«Пожиратель» (2024)

В глухой горной деревушке находят изуродованные тела супружеской пары, а трое детей бесследно исчезают. Местные верят, что за этим стоит не человек, а древнее существо — Пожиратель душ, забирающий тех, кто нарушает баланс между миром живых и мертвых.