22:53
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из Tesla

Бизнесмен, генеральный директор автопроизводителя Tesla Илон Маск может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за выплату ему компенсационного пакета почти на $1 триллион. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на председателя совета директоров Tesla Робин Денхолм.

По данным телеканала, глава совета предупредила об этом в своем письме акционерам в преддверии ежегодного собрания 6 ноября.

«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать», — указала Денхолм.

Она назвала Илона Маска ключом к будущему Tesla, которая выходит за рамки автопроизводителя и уделяет больше внимания полному автопилоту и роботам Optimus.

Акционеры должны одобрить предложение о выплате до 5 ноября. Компенсационный пакет позволит Маску увеличить долю в организации примерно до 25 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348889/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов
Tesla начнет выпуск полностью автономных двухместных Cybercab
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Илон Маск анонсировал выход бета-версии альтернативы «Википедии» «Грокипедия»
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Бизнес
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
28 октября, вторник
22:44
СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из Tesla СМИ: Без выплаты в $1 триллион Илон Маск может уйти из ...
22:25
В Бишкеке открывается персональная выставка Бообека Арыкова
22:03
Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе лиги Поддубного
21:49
Стартовал второй этап дизайн-кода. С фасадов зданий Бишкека уберут провода
21:22
MrBeast спас тысячу животных по всему миру — видео набрало миллионы просмотров