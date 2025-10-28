21:19
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Выборы-2025

Пять претендентов снялись с парламентской гонки — ЦИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР сегодня рассмотрела заявления граждан, ранее выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша, об отказе от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Согласно решению ЦИК, заявления об отказе подали:

  • Зиядин Жамалдинов — округ № 3;
  • Акай Кыдыров — округ № 19;
  • Чынгыз Түмөнов — округ № 3;
  • Зулкайнар Каюмов — округ № 24;
  • Борончу Кудайбергенов — округ № 29.

Напомним, досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по новой системе. Страна разделена на 30 многомандатных округов, от каждого из которых будет избрано по три депутата. В каждой тройке обязательно должна быть женщина, что обеспечивает гендерный баланс. Голосование состоится 30 ноября. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348888/
просмотров: 632
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК отказала в регистрации четырем выдвиженцам в депутаты Жогорку Кенеша
Выборы-2025. ЦИК вынес штрафы за нарушение сроков агитации
Битва престолов 2. Кто пройдет в следующий парламент
Выборы-2025. В ЦИК продолжается аккредитация международных наблюдателей
Выборы-2025. ЦИК откроет еще 20 избирательных участков за рубежом
ЦИК КР зарегистрировала 11 кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша (список)
ЦИК Кыргызстана потратит 700 миллионов сомов на парламентские выборы
Выборы в Жогорку Кенеш. Председатель ЦИК встретился с правоохранителями
Выборы-2025. К охране порядка привлекут более 10 тысяч сотрудников милиции
Глава кабмина поручил обеспечить стабильный свет и интернет на досрочных выборах
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
28 октября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: ожидаются дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 октября: ожидаются д...
20:48
Илон Маск запустил Grokipedia — альтернативу «Википедии»
20:26
Мэрия Бишкека опровергает информацию о майнинг-ферме в спецшколе № 22
20:10
Пять претендентов снялись с парламентской гонки — ЦИК
20:04
В городе Ош пройдет международный турнир по футболу