Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР сегодня рассмотрела заявления граждан, ранее выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша, об отказе от участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 30 ноября 2025 года.

Согласно решению ЦИК, заявления об отказе подали:

Зиядин Жамалдинов — округ № 3;

Акай Кыдыров — округ № 19;

Чынгыз Түмөнов — округ № 3;

Зулкайнар Каюмов — округ № 24;

Борончу Кудайбергенов — округ № 29.

Напомним, досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут по новой системе. Страна разделена на 30 многомандатных округов, от каждого из которых будет избрано по три депутата. В каждой тройке обязательно должна быть женщина, что обеспечивает гендерный баланс. Голосование состоится 30 ноября.