Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информирует субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную реализацию медицинских изделий (включая магазины оптики и центры слухопротезирования), о вступлении в силу требований законодательства в части обязательного лицензирования указанной деятельности.

По данным пресс-центра ведомства, это требование закреплено постановлением кабинета министров от 14 декабря 2023 года № 678 «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности».

К медицинским изделиям, подлежащим реализации при наличии лицензии, относятся в том числе: очки, контактные линзы, слуховые аппараты и иные медизделия, зарегистрированные в КР.

Основные положения постановления:

для законного осуществления деятельности по розничной реализации медизделий требуется получение лицензии установленного образца;

лицензии на розничную реализацию медизделий выдаются Минздравом КР;

осуществление указанной деятельности без лицензии является нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

Министерство здравоохранения рекомендует предпринимателям:

ознакомиться с постановлением кабмина и нормами положения о лицензировании отдельных видов деятельности;

заблаговременно обратиться в отдел лицензирования медицинских и фармацевтических услуг МЗ КР для получения консультаций по пакету документов и процедурам подачи заявки.

«Своевременное оформление лицензии обеспечит законную и бесперебойную деятельность предприятий, минимизирует риски штрафных санкций и будет способствовать соблюдению требований законодательства в сфере обращения медицинских изделий», — отметили в ведомстве.

В Минздраве уточнили 24.kg, что не все предприниматели владеют данной информацией и допускают нарушения. «Однако незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнули в ведомстве.