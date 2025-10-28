18:18
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики информирует субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную реализацию медицинских изделий (включая магазины оптики и центры слухопротезирования), о вступлении в силу требований законодательства в части обязательного лицензирования указанной деятельности.

По данным пресс-центра ведомства, это требование закреплено постановлением кабинета министров от 14 декабря 2023 года № 678 «О вопросах лицензирования отдельных видов деятельности».

К медицинским изделиям, подлежащим реализации при наличии лицензии, относятся в том числе: очки, контактные линзы, слуховые аппараты и иные медизделия, зарегистрированные в КР.

Основные положения постановления:

  • для законного осуществления деятельности по розничной реализации медизделий требуется получение лицензии установленного образца;
  • лицензии на розничную реализацию медизделий выдаются Минздравом КР;
  • осуществление указанной деятельности без лицензии является нарушением законодательства и влечет административную ответственность.

Министерство здравоохранения рекомендует предпринимателям:

  • ознакомиться с постановлением кабмина и нормами положения о лицензировании отдельных видов деятельности;
  • заблаговременно обратиться в отдел лицензирования медицинских и фармацевтических услуг МЗ КР для получения консультаций по пакету документов и процедурам подачи заявки.

«Своевременное оформление лицензии обеспечит законную и бесперебойную деятельность предприятий, минимизирует риски штрафных санкций и будет способствовать соблюдению требований законодательства в сфере обращения медицинских изделий», — отметили в ведомстве.

В Минздраве уточнили 24.kg, что не все предприниматели владеют данной информацией и допускают нарушения. «Однако незнание закона не освобождает от ответственности», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348871/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей
Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины
Новая норма. Коллегия Минздрава продолжалась более восьми часов
Минздрав КР: Информация о вспышке холеры — фейк
Минздрав пополняет кадровый резерв управленцев для медучреждений
Госбольницы в Кыргызстане смогут зарабатывать за счет услуг по пересадке волос
Онлайн-отзыв об услугах в больницах теперь могут оставить кыргызстанцы
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
В Кыргызстане упрощают процедуру лицензирования частных школ
В Кыргызстане хотят ввести систему электронного лицензирования ТЭК
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
28 октября, вторник
18:14
В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50...
18:11
В Оше владельцев кафе и ресторанов обязали перевести вывески на кыргызский
18:06
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
17:58
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
17:56
Милиция задержала прапорщика: воровал еду у солдат и продавал на рынке