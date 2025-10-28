18:18
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Генплан Бишкека

Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан

Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания к проекту генерального плана столицы до 2050 года.

На сегодняшний день основные положения проекта генерального плана развития Бишкека до 2050 года опубликованы на сайте мэрии Бишкека.

Предложения и замечания принимаются:

  • по электронной почте: genplan.bishkek@gmail.com;
  • в печатном виде — в Едином окне мэрии Бишкека по адресу: проспект Чуй, 166, с обязательной пометкой «Генеральный план 2050».

Напомним, мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025-го в разрезе районов.

Генеральный план Бишкека — это стратегический документ долгосрочного развития столицы, который определяет направления градостроительной, транспортной, экономической и социальной политики города до 2050 года.

Проект генплана разработан Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга при участии мэрии Бишкека и по поручению кабинета министров КР.

Генплан предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие логистики, IT и креативных индустрий, а также сохранение историко-культурного наследия и формирование комфортной городской среды.


 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348863/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
Почему по вечерам в Бишкеке задерживаются автобусы? Ответ специалиста
Генплан-2050: власти планируют восстановить простаивающие предприятия в Бишкеке
Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов
Прогнозы Генплана: к 2050 году в Бишкеке будут проживать 2 миллиона человек
В Бишкеке, возможно, построят завод по производству электробусов
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Где в Бишкеке планируется разместить трамвайные пути?
Центры для пожилых и детей, цирк, театр. Что построят в Бишкеке до 2050 года
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из&nbsp;Кыргызстана Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана
Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества Будьте внимательны: участились случаи телефонного мошенничества
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
28 октября, вторник
18:14
В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50...
18:11
В Оше владельцев кафе и ресторанов обязали перевести вывески на кыргызский
18:06
Мусоросжигающий завод в Бишкеке готовится к запуску
17:58
Розничная реализация медизделий должна лицензироваться, напоминает Минздрав КР
17:56
Милиция задержала прапорщика: воровал еду у солдат и продавал на рынке