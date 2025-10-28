Генплан-2050. Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания от горожан

Мэрия Бишкека принимает предложения и замечания к проекту генерального плана столицы до 2050 года.

На сегодняшний день основные положения проекта генерального плана развития Бишкека до 2050 года опубликованы на сайте мэрии Бишкека.



Предложения и замечания принимаются:



по электронной почте: genplan.bishkek@gmail.com;

в печатном виде — в Едином окне мэрии Бишкека по адресу: проспект Чуй, 166, с обязательной пометкой «Генеральный план 2050».

Напомним, мэрия Бишкека анонсировала начало общественных слушаний по проекту генерального плана столицы до 2050 года. Они пройдут 24-25 декабря 2025-го в разрезе районов.

Генеральный план Бишкека — это стратегический документ долгосрочного развития столицы, который определяет направления градостроительной, транспортной, экономической и социальной политики города до 2050 года. Проект генплана разработан Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства Санкт-Петербурга при участии мэрии Бишкека и по поручению кабинета министров КР. Генплан предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие логистики, IT и креативных индустрий, а также сохранение историко-культурного наследия и формирование комфортной городской среды.



