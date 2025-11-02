Без розовых очков: Арина из КР рассказала о реалиях учебы по обмену в Корее

Не всегда учеба по обмену может быть красочной и беззаботной. Зачастую это проверка на силу воли и тяжелая адаптация к новой стране и культуре. Студентка из Кыргызстана Арина Кыдралиева на своем опыте почувствовала, что значит попасть в огромный мегаполис без знания языка. На такой смелый шаг способен не каждый.

В интервью 24.kg девушка честно и без прикрас рассказала о программе обучения в Южной Корее по обмену, тоске по дому и умении взять себя в руки в чужом государстве.

Адаптация в новой стране

— Меня зовут Арина. Мне 20 лет. Я родилась и выросла в Бишкеке. На данный момент учусь в АУЦА на третьем курсе факультета журналистики и массовых коммуникаций. В сентябре я прилетела в Южную Корею на семестр по обмену.

— Как вы узнали о программе обмена и почему выбрали именно Корею?

— В моем вузе есть специальный офис, который каждый семестр оповещает всех студентов об актуальном списке партнерских университетов, в которые мы можем полететь на семестр. Я выбрала Корею, но не мечтала о ней, не интересовалась ее культурой. Наоборот, я решила поехать в эту страну, чтобы узнать больше о ней. Более того, за пару месяцев до отлета в Корею я посетила Чехию по другой учебной программе. Хотелось сравнить абсолютно две разные части мира.

— Чем отличается учеба в Корее от учебы в вашем университете?

— Здесь я учусь на факультете Global Business, единственном в университете с английским языком обучения, остальные факультеты только на корейском. Я не хотела углубляться в бизнес, поэтому взяла больше пар, сфокусированных на культуре и социологии.

Фото Арины Кыдралиевой. На парах

Самым большим отличием является культурный контекст. Когда сидишь в классе, где все могут понимать, как и почему корейское общество ведет себя в той или иной ситуации, тебе это в новинку. Но у меня очень хорошие преподаватели, которые знают, что в классе присутствуют иностранцы, поэтому многие обыденные вещи для корейских студентов могут объясняться и проговариваться дополнительно.

У меня нет обеденного перерыва. Я обедаю только во время «окон» в своем расписании, в то время как в АУЦА у нас был 40-минутный перерыв в 12.00 на обед, во время которого ты успеваешь поесть на территории или сходить куда-нибудь недалеко.

Каким-то образом я взяла три из шести классов у одного и того же преподавателя... Сначала я подумала, что зря это сделала, сейчас же я вообще не жалею. Именно этот преподаватель прекрасно владеет английским. Плюс он преподает то, что мне интересно больше всего, — корейскую культуру и другие классы о культуре и строении общества.

— Что было самым сложным в первые недели после приезда?

— Помню первую неделю как страшный сон. Было ужасно некомфортно, очень сильно хотелось просто все бросить и вернуться домой буквально на пятый день пребывания. Но потом, посоветовавшись с друзьями, которые поехали на обмен в этом семестре, я поняла, что это обычное дело, и большинство из нас проходили через это. Сейчас у меня все еще есть тоска по дому, по друзьям, по Бишкеку, но она уже не такая масштабная. Я осознала, что тут не навсегда, а всего лишь на четыре-шесть месяцев, надо наслаждаться моментом и путешествовать.

Фото Арины Кыдралиевой

Дорогое мясо

— Что вас удивило в новой стране?

— Меня больше удивила не еда, а цены на нее. Есть в небольших столовых или кафе возле университета выходит намного дешевле, чем готовить самостоятельно.

Удивило то, что говядина — самое дорогое мясо в Корее. Дома в Кыргызстане ты можешь себе позволить есть абсолютно разные блюда с говядиной хоть каждый день, а здесь я ела ее только единожды, и даже не в корейском ресторане, а в индонезийском.

Мне очень нравится корейская кухня (кроме острой пищи), не было такого, что я была шокирована от еды. Просто по сей день стараюсь избегать острого. Но иногда я очень скучаю по домашнему папиному лагману...

Как там в Корее?

— Меня удивил общественный транспорт — комфортный и продуманный. Одна карточка на все виды транспорта во всех городах, везде чисто, есть специальные места для пожилых и беременных, которые никто не занимает. Нет такого, что надо обязательно уступать место старшим. Скоростные поезда — вообще, праздник. Я живу буквально в центре Южной Кореи и могу доехать за два часа до любого города, в который захочу!

Фото Арины Кыдралиевой

Путешествовать по стране в сравнении с другими азиатскими государствами дешево, всегда есть какие-то интересные двухдневные-трехдневные туры, на которые можно зарегистрироваться буквально за 2 тысячи сомов, и все будет включено: транспорт, питание и проживание.

— Что вам нравится в жизни в Корее больше всего?

— Люди и история. Посетив пару исторических музеев, я поняла, насколько корейское общество сильно своим коллективизмом и помощью друг другу. Их культура буквально основана на том, чтобы помогать окружающим, несмотря ни на что. Я это заметила в поведении абсолютно каждого корейца, с которым приходилось общаться, — от работников магазина до одногруппников.

Если тебе нужна помощь или ты чего-то не понимаешь, люди обязательно тебе помогут, даже если не знают английского языка (а большинство как раз таки не знают, временами это сложно). Не могу сказать, что корейцы прям «обожают» туристов и иностранцев, но они всегда отзывчивые и понимающие по отношению к ним.

Из друзей у меня есть только один кореец, но он очень сильно отличается от всех: общительный, много путешествует, поэтому ему было интересно познакомиться со мной.

Фото Арины Кыдралиевой

К иностранцам корейцы относятся нейтрально-позитивно, как будто молодые люди стесняются с тобой знакомиться из-за языкового барьера либо им просто нет до тебя дела. Плюс я попала в университет, в котором корейцев больше, чем иностранцев. В более интернациональном вузе было бы легче, наверное.

Восемь городов за два месяца

— Есть ли какие-то забавные или неловкие истории из-за культурных различий либо языка?

— У корейцев самый базовый и первый вопрос, который возникает при разговоре, — «Откуда ты?» Чаще всего они не знают, где находится Кыргызстан, путают с Казахстаном. Некоторые могут подумать, что я местная или хотя бы понимаю язык.

В основном я путешествую и общаюсь с двумя ребятами из Индонезии и девочкой из Филиппин. В начале октября мы вместе поехали в Сеул на три дня. Вместе мы мучаемся в корейских метро, гуляем по городам и познаем культуру во всей красе. Я уверена, что это будет не последнее путешествие с ними.

— Какие места вы уже успели посетить в Корее?

— За два месяца я посетила восемь городов и провинций, включая и тот, в котором живу и учусь: Тэджон, Сеул, Пусан, Ульсан, Кванджу, Чонджу, Мокпо и Муджу.

Место, которое меня поразило, — пляж Кваналли, открывающий вид на огромные небоскребы и легендарные мосты Пусана. Больше всего мне понравился этот город. Почему-то он мне показался более ярким и необычным, чем Сеул. Хотя, по сути, такой же мегаполис. Из-за того, что Пусан находится на побережье, там очень тепло в сравнении с более северной частью страны.

В Кванджу очень много интересных арт-пространств и музеев искусства: National Asia Culture Center, Media Art Platform и Lee Lee Nam Studio (последнее место больше работает как кафе, но там на первом этаже есть выставки). Как я заметила, корейцы очень любят использовать мультимедиа в инсталляциях, также добавляя ко всему социальный и культурный контекст. Меня очень впечатлили именно эти три места.

Фото Арины Кыдралиевой

В Lee Lee Nam Studio была более привычная мне выставка, однако представленные работы были написаны людьми с особенностями в развитии: аутизмом и олигофренией. Так круто, что таким людям дают рассказать о своих особенностях и помогают раскрыться в искусстве!

Я большая фанатка музеев, галерей и любых арт-пространств. Я не успела нормально посмотреть Национальный музей Кореи, он очень большой. Плюс я приехала на Чхусок (корейский традиционный праздник в середине осени), народу было много. Я хочу посетить все популярные музеи искусств в Сеуле и Пусане. Думаю даже сорваться и на один день уехать только ради музеев.

— Уважение личного пространства, совмещенное с отзывчивостью. Никто лишний раз не потревожит, лишнего не скажет, не осудит. Но если тебе нужна помощь с чем-либо, несмотря на языковой барьер, тебе помогут.

Я люблю наблюдать за людьми в корейской традиционной одежде в туристических местах. Там всегда есть места для сдачи ханбоков в аренду. Обожаю, когда люди демонстрируют свою культуру и гордятся ею.

Корейцы очень трепетно относятся к своей культуре. Несмотря на факторы глобализации, они стараются ставить традиции на первое место. Также они очень сильно чтят историю и учат этому своих детей.

К-поп как часть культуры

— Можно. Я, вообще, не фанатка К-поп, но и не скажу, что он мне совсем не нравится. Здесь К-поп играет во всех магазинах. Помимо этого, одна из основополагающих частей маркетинга у корейцев — амбассадорство айдолов. Лица популярных исполнителей везде: в магазинах одежды, кафе, ресторанах быстрого питания, на кружках из-под кофе, лапше.

Фото Арины Кыдралиевой

В какой-то степени айдолы являются ролевой моделью не только у корейской молодежи, но и у общества в целом. У них очень много всяких стандартов и запретов, культура отмены в Корее беспощадна. Это их делает, не побоюсь выразиться, уникальной ячейкой общества.

К-поп-группы и артисты нравятся очень многим нашим ребятам, и именно с К-поп у многих начинаются любовь и интерес к корейской культуре. Не понимаю людей, которые ненавидят К-поп или говорят, что он скучный. По-моему, это уникальный случай того, как музыка, единица поп-культуры, может заинтересовать и зародить любовь ко всему государству и традициям в целом.

— Как вы изменились после этой поездки?

— Я стала более самостоятельной и независимой. Именно в другой стране осознаешь, что такое свобода воли. Через несколько месяцев я вернусь домой и окончу университет в Кыргызстане. Не думаю, что в будущем вернусь в Корею. Учиться и путешествовать здесь, конечно, интересно и весело, но жить и работать — уже другой вопрос, более сложный.

Фото Арины Кыдралиевой

Если говорить о других государствах, то я бы очень хотела получить степень магистра в каком-нибудь хорошем университете в Европе. Пока что ничего не видела, кроме Праги, так что это точно не последняя моя поездка за границу по учебе.

— Что вы посоветуете тем, кто хочет поехать по обмену, но сомневается?

— Самый банальный, но реальный совет — не бояться и не сомневаться. Каждый из нас, кто полетел на обмен, вообще не пожалел об этом. Да, визовый процесс стрессовый, есть тоска по дому, есть то, что нас раздражает в системе, культуре, ритме жизни за границей. Но в этом и весь смысл. Когда вы еще будете молодыми и когда у вас еще появится возможность так путешествовать?

Короче, никогда ничего не бойтесь и живите здесь и сейчас. © Ольга Бузова.