В Бишкеке состоится Форум руководителей школ Кыргызстана

В Бишкеке состоится III Форум руководителей школ Кыргызстана. Это масштабное профессиональное событие соберет 300 директоров средних образовательных учреждений страны, их российских коллег, специалистов, экспертов в области образования и воспитания. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Участники обсудят актуальные управленческие вызовы, обменяются опытом, представят собственные практики и наладят профессиональные связи. В преддверии форума начались курсы повышения квалификации для директоров школ и их заместителей.

Отдельное внимание будет уделено возможностям сотрудничества между школами России и Кыргызстана. АНО «Евразия» даст старт проекту «Побратимство школ».

Также состоится выставка российских вузов «Образование в России 2026». 28 вузов из 16 городов представят свои образовательные программы будущим студентам из Кыргызстана.

Форум организован с российской стороны Россотрудничеством и Юго-Западным государственным университетом (город Курск), Министерством просвещения КР, при участии Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина и Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева.