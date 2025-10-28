Кыргызстанцы пожаловались на вузы в Москве: им грозит выдворение из РФ

Заместитель акыйкатчи Айчурок Назаралиева в рамках рабочего визита в Москву встретилась с соотечественниками. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, мероприятие организовано посольством Кыргызстана в России при участии представителей аппарата уполномоченного по правам человека, МВД и МИД России, а также сотрудников представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

На встречу пришли кыргызстанцы, работающие и обучающиеся в России, в том числе родственники граждан, находящихся в местах лишения свободы. Студенты рассказали, что их вузы не продлили срок пребывания, из-за чего они нарушили миграционные правила и теперь вынуждены либо оплатить штраф, либо покинуть страну.

Представитель аппарата российского омбудсмена Сергей Футо отметил, что аналогичные проблемы возникают и у студентов из Узбекистана. Он подчеркнул, что покидать страну студентам не нужно — вопрос будет взят на контроль уполномоченным по правам человека в РФ.

Кроме того, мигранты пожаловались на сложности с зачислением детей в школы и детсады, сбои в работе приложения «Амина» и случаи задержки зарплаты. Представители компании «Энерготек» сообщили, что 150 кыргызстанцам не выплачено более 30 миллионов рублей. Вопрос находится на рассмотрении прокуратуры Московской области.

Айчурок Назаралиева призвала российскую сторону оказать содействие в защите трудовых прав кыргызстанцев.

Также она посетила Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово, где содержатся 160 граждан КР, в том числе 11 женщин. Жалоб на условия содержания не поступило, однако граждане сообщили о нехватке медицинской помощи.

По данным института акыйкатчи, за 9 месяцев 2025 года из России в Кыргызстан через центр «Сахарово» были выдворены 2 тысячи 808 граждан (в 2024 году — 3 тысячи 928).