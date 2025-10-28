Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле

Айжан Чыныбаева — одна из самых узнаваемых экоактивисток Кыргызстана, основательница движения «Час чистоты» и координатор Всемирного дня чистоты в стране. В разговоре с 24.kg она рассказала, как из гостиничного бизнеса пришла к экологии, почему считает мусор вопросом национальной безопасности и какой момент за годы волонтерской работы стал для нее самым шокирующим.

«Люди привыкли к грязи и говорили, что ничего не изменить»

— Я начинала с финансов, родители мечтали, чтобы я стала бухгалтером. Работала в банках, но быстро поняла, что не смогу сидеть за столом с утра до вечера. Потом пришла в гостиничный бизнес — в отель «Хайятт».

Там мы впервые начали субботники — убирали территорию, высаживали деревья. Позже, когда открыла собственный отель, выезжали с сотрудниками очищать разные места.

В начале 2010-х Бишкек был буквально утонувшим в мусоре. Айжан Чыныбаева, координатор Всемирного дня чистоты в Кыргызстане

После концертов на площади оставались горы бутылок и пакетов, никто не убирал. Люди говорили: «Так было всегда, ничего не поменять».

Но я поняла, что можно. Есть те, кто устал от грязи, и стоит только начать — к тебе присоединяются десятки, потом сотни. Так родился «Час чистоты».

«Экология — это не где-то там, это про нас»

— Раньше считали, что чистота и воздух — ответственность государства. Сегодня люди осознают: это и их дело. Выключить вовремя воду, не оставлять мусор — мелочи, но из них складывается реальное изменение.

Мы уже живем в кризисе: онкология выросла почти на 40 процентов, дети страдают от аллергий, засуха уничтожает урожай. Это не статистика — это наши соседи, родственники, друзья.

Читайте по теме Как в свинарнике. Садыр Жапаров вновь призвал кыргызстанцев не бросать мусор

Бизнес может сыграть огромную роль. Но, к сожалению, пока большинство ограничивается символическими акциями. Хотя есть примеры — нефтяная компания, которая помогает оплачивать работу водолазов на Иссык-Куле, чистящих дно озера.

Каждый бизнес мог бы делать что-то подобное: не ради пиара, а чтобы реально улучшить среду. Ведь если не будет воды и воздуха, миллионы на счету не помогут — просто жить будет негде.

«Самое страшное — когда под мусором нашли человеческие останки»

— За 15 лет уборок я видела многое, но одно событие до сих пор стоит перед глазами.

Мы проводили акцию на Иссык-Куле, чистили берег.

Вдруг ребята нашли пакеты — и оказалось, внутри человеческие останки. Мы сразу вызвали милицию, экспертов. Айжан Чыныбаева, координатор Всемирного дня чистоты в Кыргызстане

Позже выяснилось, что это древние кости, археологические находки, но первые минуты были настоящим шоком. Люди в ступоре стояли на берегу — никто не мог поверить.

Это был момент, когда я впервые ощутила, насколько наша земля — хранилище не только мусора, но и памяти. Мы относимся к ней небрежно, а она хранит следы наших предков.

«Если бы у меня была волшебная палочка...»

— Я бы начала со школ и детсадов. Ввела бы «час чистоты» — чтобы дети убирали, сортировали отходы, понимали, почему важно выключать кран.

Создала бы центры, где обучают зеленым технологиям и экологичному бизнесу. Ведь на сохранении природы можно не только заработать, но и сохранить здоровье.

И, конечно, нужно, чтобы телевидение и блогеры активно говорили об экологии. Это должно стать частью повседневной культуры.

Экология — это не работа активистов, а ответственность каждого. Мы не должны ждать, что президент или международные организации придут и спасут нас. Все в наших руках.

Каждый кыргызстанец может стать экоактивистом — в своем селе, районе, дворе. Если видите, что завод сливает сточные воды, или кто-то выбрасывает отходы в реку — не молчите. Сообщайте, снимайте, пишите. Айжан Чыныбаева, координатор Всемирного дня чистоты в Кыргызстане

Когда люди начинают убираться вместе, они не только очищают землю, но и сами становятся другими. И это самое сильное ощущение, которое дает экология — чувство, что ты живешь не зря.