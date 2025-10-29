В Бишкеке 29 октября дождь. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-15.00 — улица Токтогула, 68 (школа № 5);

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 2;

9.00-13.00 — отрезки проспекта Манаса, улица Абдумомунова;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира, Мин Куш, Кара Коо), бульвар Эркиндик, дом № 63 блок Б, отрезки улиц Байтик Баатыра, Фрунзе;

13.00-17.00 — отрезки улиц Пишпекской, Кумарыкской;

9.00-18.00 — жилмассивы «Балбан-Таймаш», «Тендик» (улицы Тендик 1-13),

«Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата, мечеть), село Нижняя Ала-Арча (переулок Школьный, улицы Кыргызская, Логвиненко), жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо 1-26-101-102-103-104-105-106-107-108-112-109, 113-114 −115-116-117, Центральная);

10.00-18.00 — село Маевка (улица Тепличная).

29 октября с 8.00 до 00.00 подача питьевой воды будет прекращена в части столицы.

Район отключения:

село Достук — жилмассив «ТЭЦ-2» — улицы Ынтымак — Кок-Асаба — Кок-Жайык — Ахунбаева — Алыкулова — Омур — Муромская — Селекционная — трасса Бишкек—Кунтуу.

У кого намечается той

Медербек Алиев

Родился 29 октября 1986 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

В Кыргызстане прошли третьи президентские выборы

Фото из интернета. Аскар Акаев

Выборы в Кыргызстане прошли 29 октября 2000 года. Аскар Акаев снова выдвинут в качестве кандидата, несмотря на то что в Конституции было указано: «Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд».

Оппозиция заявляла, что решение ЦИК о регистрации Аскара Акаева в качестве кандидата в третий раз является противозаконным и подлежит немедленной отмене, а сам глава государства злоупотребляет властью.

Всего на выборах было 19 кандидатов.

В итоге Аскар Акаев получил 74,47 процента голосов, Омурбек Текебаев («Ата Мекен») — 13,89 процента, Алмазбек Атамбаев (СДПК) — 6 процентов.

Всемирный день борьбы с инсультом

Фото из интернета

Установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006-м с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

По данным ВОЗ, в результате инсульта умирают 6,7 миллиона человек в год во всем мире.

На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем если недавно инсульт встречался в основном у пациентов старше 55-60 лет, то сейчас около трети случаев приходится на людей трудоспособного возраста (30-40 лет).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Шабдан Джантаев

Фото из интернета. Шабдан Баатыр

Родился 29 октября 1839 года в племени сары-багыш на территории нынешнего Кеминского района в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860-м Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862 года участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком Азрети-Султана (Туркестана), а народ стал называть его Шабданом баатыром. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманжан даткой.

Фото из интернета. В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву и его именем названа одна из улиц

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдану баатыру в 1883-м пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста IV степени. В 1883 году он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Умер 6 апреля 1912-го.

Родился ученый Зыяш Бектенов

Фото из интернета

Родился 29 октября 1911 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области. Выдающийся ученый, манасовед, языковед и фольклорист, заслуженный профессор Кыргызстана.

В соавторстве с Ташимом Байджиевым выпустил первый учебник кыргызского языка для 3-4-х классов и учебник по кыргызской литературе для средних школ.

В течение многих лет занимался изучением различных вариантов эпоса «Манас». Перевел на кыргызский язык произведения мировых классиков.

Скончался в 1994-м.

Родилась актриса Даркуль Куюкова

Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Зной» Родилась 29 октября 1919 года в селе Токольдош. Сценическая жизнь началась в 1936-м в Театре юного зрителя во Фрунзе. Сыграла более 100 разнохарактерных ролей. Создана целая галерея высокохудожественных женских образов, которые вошли в сокровищницу театрального искусства республики. Вершиной актерского мастерства Даркуль Куюковой стала роль Толгонай в спектакле «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Актриса создала монументальный образ кыргызской матери, воплотив в ней лучшие героические черты своей современницы. В кино с 1954 года. Снялась в фильмах «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и многих других. Фото из интернета. Даркуль Куюкова в фильме «Расставаясь с детством» Избиралась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Умерла 20 марта 1997-го. Родился государственный деятель Феликс Кулов Фото из интернета. Феликс Кулов Родился 29 октября 1948 года во Фрунзе. Кыргызский государственный и политический деятель, председатель партии «Ар-Намыс». Занимал должности первого заместителя министра внутренних дел Киргизской ССР, министра внутренних дел КР, министра национальной безопасности, вице-президента, губернатора Чуйской области, мэра Бишкека (1987-1997), премьер-министра (2005-2007). Был депутатом легендарного парламента, принимал непосредственное участие в разработке Декларации о независимости Кыргызстана. Куда сходить

