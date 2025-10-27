Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги

Легендарную гравюру Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» выставят на торги. Об этом пишет The New York.

Гравюра японского мастера Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» будет продана на аукционе в Гонконге. Соответствующая информация опубликована на сайте Sotheby’s. Торги пройдут 22 ноября. Гравюра оценивается в 250–300 тысяч фунтов стерлингов.

Фото Sotheby's. Легендарную гравюру Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» выставят на торги

Миллиардер и основатель японского музея «Окада» Кадзуо Окада вынужден продать легендарную гравюру и другие произведения из-за долга в $50 миллионов, который образовался после судебного спора с магнатом казино Стивом Уинном. Бизнесмены взаимно обвиняли друг друга в коррупции.

Судебный процесс завершился в 2018 году, но Кадзуо Окада не погасил задолженность перед собственной адвокатской фирмой Bartlit Beck. Из-за этого судебные инстанции распорядились продать активы, принадлежащие музею. Помимо гравюры на аукционе будут представлены еще 125 лотов из музея «Окада», включая предметы времен династии Шан, царский китайский фарфор периода правления Цин и старинные корейские гончарные изделия.

«Большая волна в Канагаве» с изображением горы Фудзи под гребнем гигантской волны является одной из самых узнаваемых работ Хокусая и частью знаменитой серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Художник начал серию о Фудзи в 1830 году в возрасте 70 лет и создал несколько ее вариантов.

«Большая волна» стала визуальным кодом японской эстетики на Западе — ее изображали на кружках, полотенцах, плакатах, существует даже эмодзи.