20:35
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Общество

Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги

Легендарную гравюру Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» выставят на торги. Об этом пишет The New York.

Гравюра японского мастера Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» будет продана на аукционе в Гонконге. Соответствующая информация опубликована на сайте Sotheby’s. Торги пройдут 22 ноября. Гравюра оценивается в 250–300 тысяч фунтов стерлингов.

Sotheby's
Фото Sotheby's. Легендарную гравюру Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» выставят на торги

Миллиардер и основатель японского музея «Окада» Кадзуо Окада вынужден продать легендарную гравюру и другие произведения из-за долга в $50 миллионов, который образовался после судебного спора с магнатом казино Стивом Уинном. Бизнесмены взаимно обвиняли друг друга в коррупции.

Судебный процесс завершился в 2018 году, но Кадзуо Окада не погасил задолженность перед собственной адвокатской фирмой Bartlit Beck. Из-за этого судебные инстанции распорядились продать активы, принадлежащие музею. Помимо гравюры на аукционе будут представлены еще 125 лотов из музея «Окада», включая предметы времен династии Шан, царский китайский фарфор периода правления Цин и старинные корейские гончарные изделия.

«Большая волна в Канагаве» с изображением горы Фудзи под гребнем гигантской волны является одной из самых узнаваемых работ Хокусая и частью знаменитой серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Художник начал серию о Фудзи в 1830 году в возрасте 70 лет и создал несколько ее вариантов.

«Большая волна» стала визуальным кодом японской эстетики на Западе — ее изображали на кружках, полотенцах, плакатах, существует даже эмодзи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348674/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош прошли Дни Японии
Япония окажет поддержку больницам Иссык-Кульской и Ошской областей
Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Что известно о первой женщине-премьере Японии? Пять фактов о Санаэ Такаити
Япония выделит гранты двум медицинским учреждениям Кыргызстана
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку
Создание кыргызско-японского диагностического центра онкологии обсудил кабмин
В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа
В городе Ош пройдут Дни японской культуры
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
20:23
Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве»...
20:20
Найди учителей, это твоя работа. Садыр Жапаров отчитал мэра Кара-Куля
20:02
Мэрия и Минздрав проверяют больницы, ЦСМ и поликлиники Бишкека
19:54
Садыр Жапаров пообещал жителям города Кара-Куль построить новые дома
19:45
Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»