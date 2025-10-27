09:51
Общество

Команда RAY из Кыргызстана одержала победу на турнирах при Кубке мира в Малайзии

В Куала-Лумпуре (Малайзия) 23-24 октября состоялись международные турниры при Кубке мира по эстетической групповой гимнастике, где команда RAY из Кыргызстана одержала уверенную победу. Об этом 24.kg сообщили сами участники.

По их данным, команда стала чемпионом Dato’ Malek Cup, серебряным призером Magga Cup, блестяще выступив в категории 8-10 лет (длинная программа).

Девочки достойно представили КР и Федерацию эстетической групповой гимнастики на мировой арене. 

В составе команды: Айша Сапарова, Сабина Эркинова, Самира Омарбекова, Нурайым Сагынбаева, Аделя Бактыбекова, Жасмин Варламова. Тренер команды — Ольга Палюткина. 
