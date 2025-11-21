20:29
В Бишкеке проходят соревнования по художественной гимнастике

Фото пресс-службы мэрии

Первенство Бишкека по художественной гимнастике состоялось в одном из столичных физкультурно-оздоровительных комплексов с участием заместителя мэра Виктории Мозгачевой. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В соревнованиях участвуют 126 юных гимнасток (2014, 2015 и 2016 годов рождения), представляющих спортивные школы и гимнастические клубы города.

Виктория Мозгачева торжественно открыла соревнования и в своем приветственном слове подчеркнула, что художественная гимнастика — один из самых красивых и выразительных видов спорта. Она пожелала участницам вдохновения, уверенности и больших успехов как на городском уровне, так и в дальнейшем на международной арене.

Мероприятие направлено на поддержку детского спорта, выявление талантливых гимнасток и повышение уровня подготовки юных участниц. Программа первенства включает индивидуальные выступления по видам художественной гимнастики, а во второй день будут проходить групповые программы.
