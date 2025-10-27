В Бишкеке 27 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Улан», дом № 1, улица Новосельская;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ботанической, Ташкумырской, переулки Горный, Ботанический, жилмассив «Жениш»;

13.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 34а, 51, 54, 55, 56, 72, 74, село Степное (улица Новостройка);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садыбакасова, Чортекова, Куюкова);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Жазира), отрезки улиц Джунусалиева, Жаманбаева, Айни, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Курсант), «Ала-Тоо» (улицы Улук Тоо, Байчечекей);

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-25-35, 54-62, Профессора Зимы), Боровской переулок, улицы Саадаева, Тоголока Молдо, село Пригородное (улицы Юбилейная, Новая, Островского, МТФ, Горького, Широкая, Гагарина, Жаштык-1, 3-5, Эркиндик-1-2, 5-9), цех по производству пескоблоков, ОсОО «Калибри Кейджи», овощехранилище, слесарный цех, ГСВ, ОсОО «Зорро», Пригородное айыл окмоту, ТП-4245, 4171, водозабор, коммерческое предприятие «Феррум», пекарня, фирма «Энесай», ЗАО «Улук Тран»;

9.00-13.00 — село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет);

10.00-18.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная).

Холодной воды не будет с 10.00 до 19.00:

район, ограниченный проспектом Чингиза Айтматова, улицами Айни, Водопроводной, Сухомлинова, Целинной, Политехнической, Таш-Кумырской;

район старого аэропорта, гостиница «Ак-Кеме».

У кого намечается той

Чингиз Айдарбеков Родился 27 октября 1977 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

Фото мэрии Бишкека

День работников автомобильного транспорта, или просто День автомобилиста отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

День местных сообществ Кыргызской Республики

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с Указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и в конечном итоге повышения эффективности территориального управления.

Верховный Совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

Фото из интернета. Аскар Акаев

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным Советом республики.

В 1991-м он победил на президентских выборах, став всенародно избранным главой государства.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

Фото из интернета

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

Фото из интернета. Статуэтка кинопремии «Ак Илбирс»

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012-го.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» являются улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005-м на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980-м Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.

Международный день школьных библиотек

Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября начиная с 1999-го по инициативе ЮНЕСКО.

Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже новый президент этой организации Питер Дженко.

Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда.

Обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014-го в Оше.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

