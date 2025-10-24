Более 300 бесплатных операций в Оше провели китайские офтальмологи

Китайские офтальмологи провели 317 бесплатных операций в Ошской межобластной объединенной клинической больнице. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.
По его данным, команда врачей работала с 11 по 22 октября 2025 года в рамках проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие».
Цель проекта — оказание высокотехнологичной офтальмологической помощи населению южных регионов Кыргызстана, в частности пациентам с катарактой и глаукомой.
Стоимость одной такой операции (включая имплантацию хрусталика и медикаменты) свыше 100 тысяч сомов, однако все расходы полностью покрыты китайской стороной.
Сотрудничество между Ошской больницей и китайскими специалистами продолжается третий год:
- в 2023-м провели 338 операций;
- в 2024-м — 237;
- в 2025-м — 317.
В знак благодарности руководство больницы и коллектив отделения микрохирургии глаза вручили врачам из Китая благодарственные письма и памятные подарки. Стороны также подписали новое трехлетнее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.