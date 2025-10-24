13:28
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Более 300 бесплатных операций в Оше провели китайские офтальмологи

Китайские офтальмологи провели 317 бесплатных операций в Ошской межобластной объединенной клинической больнице. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, команда врачей работала с 11 по 22 октября 2025 года в рамках проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие».

Цель проекта — оказание высокотехнологичной офтальмологической помощи населению южных регионов Кыргызстана, в частности пациентам с катарактой и глаукомой.

Стоимость одной такой операции (включая имплантацию хрусталика и медикаменты) свыше 100 тысяч сомов, однако все расходы полностью покрыты китайской стороной.

Кроме того, в рамках гуманитарного сотрудничества Фонд «Китайское здоровье — экспресс» передал больнице оптический когерентный томограф на сумму 17 миллионов сомов.

Сотрудничество между Ошской больницей и китайскими специалистами продолжается третий год:

  • в 2023-м провели 338 операций;
  • в 2024-м — 237;
  • в 2025-м — 317.

В знак благодарности руководство больницы и коллектив отделения микрохирургии глаза вручили врачам из Китая благодарственные письма и памятные подарки. Стороны также подписали новое трехлетнее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348384/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Китайские компании приостановили закупку российской нефти
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
Не соответствует требованиям. Картофель из Китая не пропустили в Кыргызстан
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в городе Ош
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине
В Бишкеке в некоторых классах треть школьников уже носит очки — офтальмолог
Моргайте чаще! Чем опасен синдром сухого глаза
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и п...
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты
13:10
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов
12:58
Китайские компании приостановили закупку российской нефти