Более 300 бесплатных операций в Оше провели китайские офтальмологи

Китайские офтальмологи провели 317 бесплатных операций в Ошской межобластной объединенной клинической больнице. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, команда врачей работала с 11 по 22 октября 2025 года в рамках проекта «Экспресс здоровье — яркое путешествие».

Цель проекта — оказание высокотехнологичной офтальмологической помощи населению южных регионов Кыргызстана, в частности пациентам с катарактой и глаукомой.

Стоимость одной такой операции (включая имплантацию хрусталика и медикаменты) свыше 100 тысяч сомов, однако все расходы полностью покрыты китайской стороной.

Кроме того, в рамках гуманитарного сотрудничества Фонд «Китайское здоровье — экспресс» передал больнице оптический когерентный томограф на сумму 17 миллионов сомов.

Сотрудничество между Ошской больницей и китайскими специалистами продолжается третий год:

в 2023-м провели 338 операций;

в 2024-м — 237;

в 2025-м — 317.

В знак благодарности руководство больницы и коллектив отделения микрохирургии глаза вручили врачам из Китая благодарственные письма и памятные подарки. Стороны также подписали новое трехлетнее соглашение о дальнейшем сотрудничестве.