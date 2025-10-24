Сына основателя бренда Mango подозревают в убийстве отца

Полиция Каталонии изменила версию гибели основателя Mango Исака Андича и начала рассматривать его сына Джонатана как возможного подозреваемого. Об этом пишет The Guardian.

В декабре 2024 года стало известно, что 71-летний основатель бренда одежды Mango Исак Андич сорвался со 100-метрового обрыва во время прогулки по горам Монсеррат, недалеко от Барселоны. Сначала полиция думала, что это несчастный случай. Но теперь следствие рассматривает версию убийства.

Следователи усомнились в версии несчастного случая после обнаружения ряда несоответствий. В показаниях сына Джонатана Андича нашли противоречия: он по-разному описывал, где именно находился, когда отец упал, и как все произошло. Кроме того, Исак Андич упал с большой высоты, а единственным свидетелем был его сын. Подруга погибшего, гольфистка Эстефания Кнут, рассказала, что отношения между отцом и сыном были напряженными.

Все это заставило полицию Каталонии рассматривать версию убийства как возможную. Семья Андич опубликовала заявление, где заявила, что продолжает сотрудничать со следствием и уверена в невиновности Джонатана:

«Мы уважаем ход расследования и уверены, что Джонатан будет оправдан».

Полиция и суд Каталонии не дают комментариев, ссылаясь на тайну следствия.