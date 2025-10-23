23:25
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Tesla начнет выпуск полностью автономных двухместных Cybercab

Американская Tesla начнет производство полностью автономных двухместных электромобилей Cybercab во втором квартале следующего года, заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск, пишет «Интерфакс».

«Эта машина будет ощущаться как живое существо. Вот насколько хорош будет искусственный интеллект», — сказал он в ходе конференции по итогам минувшего квартала.

Cybercab был представлен в прошлом году. В нем нет рулевого колеса и педалей.

Кроме того, Tesla планирует до конца текущего года сделать полностью беспилотной свою службу роботакси в Остине (штат Техас).

Компания запустила сервис в Остине и области залива Сан-Франциско летом этого года. В Остине поездки проходят под контролем водителя, сидящего на пассажирском месте. В области залива Сан-Франциско следящий за безопасностью человек занимает место водителя. В обеих локациях услуги предоставляются согласно списку ожидания.

По словам Маска, Tesla специально не спешит с расширением сервиса. «Даже одно ДТП попадет на первые полосы газет по всему миру», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348305/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
Илон Маск анонсировал выход бета-версии альтернативы «Википедии» «Грокипедия»
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска
Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в мировой истории
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
23 октября, четверг
22:41
Папа римский и Карл III совместно провели богослужение в Ватикане Папа римский и Карл III совместно провели богослужение...
22:23
Автомобилисты обвинили пешеходов в половине всех аварий
22:01
Tesla начнет выпуск полностью автономных двухместных Cybercab
21:40
Европейские компании хотят объединиться, чтобы создать конкурента для SpaceX
21:25
У узбекистанцев выявили массовые мутации из-за браков между родственниками