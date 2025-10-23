Центр трудоустройства отправил еще одну группу кыргызстанцев на работу в Корею

Центр трудоустройства граждан за рубежом отправил еще одну группу кыргызстанцев на работу в Корею.

По его данным, 20 граждан КР трудоустроены по системе Employment Permit System (EPS).

Новые участники прошли пятидневное обучение, включавшее изучение корейского языка, особенностей трудовой этики и адаптацию к культурной среде. Программа направлена на подготовку мигрантов к успешной интеграции на рабочих местах.

Сейчас по программе EPS в Южной Корее трудятся более 1,5 тысячи кыргызстанцев, преимущественно в обрабатывающей промышленности — на предприятиях пищевой, химической, бумажной и пластиковой отраслей. Средняя зарплата составляет около $1,5 тысячи, а жилье и питание частично или полностью оплачивает работодатель.

Отмечается, что центр трудоустройства граждан за рубежом сотрудничает с Министерством труда Республики Корея 18 лет. За это время по программе EPS трудоустроено более 5 тысяч граждан КР.