Общество

Очевидцы сняли на видео свалку мусора у Ала-Арчинского водохранилища

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены огромные кучи мусора возле Ала-Арчинского водохранилища под Бишкеком. По словам очевидцев, отходы туда свозят грузовиками.

На кадрах видно, как вдоль береговой линии скопились строительные и бытовые отходы. Пользователи отмечают, что место загрязнено на большой площади и мусор вывозят сюда систематически.

Местные жители выражают обеспокоенность тем, что подобная свалка может загрязнить воду и навредить экосистеме водохранилища, откуда поступает вода в столицу.

В городских службах пока не прокомментировали, кто именно организовал незаконный вывоз мусора и какие меры будут приняты для ликвидации свалки.
