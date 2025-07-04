Бездонная дыра на лечение. Минздрав Кыргызстана меняет финансовые потоки

Министерство здравоохранения меняет финансовые потоки. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил глава ведомства Эркин Чечейбаев.

По его словам, президент поставил задачу радикально изменить политику здравоохранения — с исключительного фокуса на лечение на предупреждение и профилактику, чтобы сохранить самочувствие еще здоровых граждан, увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество.

«Раньше фокус системы здравоохранения был направлен на лечение заболевших. 95 процентов финансовых ресурсов направлялось на лечение, лекарства, больницы, оборудование. Это такая бездонная дыра. Туда можно направлять финансирование сколько угодно бесконечно, все равно будет мало.

Научно-технический прогресс развивается, каждый год появляются новые технологии, новое оборудование, новые лекарства. Все время нужно успевать за этим. Если мы будем использоваться все наши средства только на лечение, то мы не оздоровим нацию. Поэтому нужно изменить фокус, развернуть корабль в сторону оздоровления», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что лишь 5 процентов финансирования идет на общественное здравоохранение — в основном на контроль неинфекционных заболеваний.

«В конце мая мы подали заявку в Минфин, просим бюджет вдвое больше, чем было. Мы аргументируем это тем, что нужно радикально повышать зарплату, повышать расходы на медикаменты, лечение, а также на профилактику. Деньги нужны, чтобы мы смогли продвигать здоровый образ жизни, бороться с табакокурением, чрезмерным употреблением алкоголя, развивать физическую активность и, наконец, повлиять на питание людей», — добавил глава Минздрава.

Он подчеркнул, что кыргызстанцы питаются «очень не здорово». Поэтому нужно просвещать население, принимать определенные законы.

«Даже принятые законы иногда не исполняются. Например, на столах в точках общепита не должны стоять соль и сахар. Это два самых главных яда, которые убивают наше население. Повышенное потребление соли приводит к гипертонии, инсульту, инфаркту, а сахар приводит к лишнему весу, диабету, ампутации конечностей. И эти два яда бесплатно стоят на каждом столике. Сколько хотите, столько и травитесь. В итоге очень много больных, врожденных патологий. Мы должны бороться на популяционном уровне с теми факторами, которые делают наше население нездоровым», — резюмировал Эркин Чечейбаев.