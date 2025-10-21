Япония выделит гранты двум медицинским учреждениям Кыргызстана

Посольство Японии в Кыргызской Республике проведет 23 октября церемонию подписания грантовых соглашений в рамках программы правительства страны «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» (Grassroots and Human Security Grant Assistance). Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года, представители Министерства здравоохранения КР и руководители организаций, получателей грантов.

В 2025 году грантовая помощь будет направлена на поддержку двух медицинских учреждений. Тонский Центр общеврачебной практики получит оборудование на $44 тысячи 400, а Центр общеврачебной практики Алайского района — на $64 тысячи 800, включая наркозный аппарат, операционную лампу и электрокоагулятор.

Грантовая программа правительства Японии реализуется в Кыргызстане с 1996-го и поддерживает инициативы, направленные на решение социальных проблем и удовлетворение базовых человеческих потребностей.

По данным посольства, с момента запуска программы в КР реализовано 196 проектов на общую сумму более $13 миллионов. Гранты предоставляются организациям первичного звена здравоохранения, образовательным учреждениям, органам местного самоуправления и неправительственным организациям.