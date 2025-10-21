13:40
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

Япония выделит гранты двум медицинским учреждениям Кыргызстана

Посольство Японии в Кыргызской Республике проведет 23 октября церемонию подписания грантовых соглашений в рамках программы правительства страны «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» (Grassroots and Human Security Grant Assistance). Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Кыргызстане Хидэки Года, представители Министерства здравоохранения КР и руководители организаций, получателей грантов.

В 2025 году грантовая помощь будет направлена на поддержку двух медицинских учреждений. Тонский Центр общеврачебной практики получит оборудование на $44 тысячи 400, а Центр общеврачебной практики Алайского района — на $64 тысячи 800, включая наркозный аппарат, операционную лампу и электрокоагулятор.

Грантовая программа правительства Японии реализуется в Кыргызстане с 1996-го и поддерживает инициативы, направленные на решение социальных проблем и удовлетворение базовых человеческих потребностей.

По данным посольства, с момента запуска программы в КР реализовано 196 проектов на общую сумму более $13 миллионов. Гранты предоставляются организациям первичного звена здравоохранения, образовательным учреждениям, органам местного самоуправления и неправительственным организациям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347897/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министром Японии впервые стала женщина. Чем известна Санаэ Такаити
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку
Создание кыргызско-японского диагностического центра онкологии обсудил кабмин
В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа
В городе Ош пройдут Дни японской культуры
В Японии впервые премьер-министром будет женщина
Кыргызстан и Япония намерены устранить двойное налогообложение
В проекте по модернизации транспортных коридоров КР хочет участвовать Япония
Расширение программ трудоустройства граждан КР в Японии обсудили в Минтруда
В Бишкеке пройдет Фестиваль японского кино — 2025
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
13:22
В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам — идет оцифровка В КР условия хранения в госархивах не отвечают нормам —...
13:12
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы
13:00
Детский сад в Майлуу-Суу возвращен в собственность государства
12:56
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
12:54
Более 90 процентов детей в Кыргызстане страдают кариесом