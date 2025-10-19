11:37
Общество

Элдар Аттокуров назначен директором Национальной библиотеки

Элдар Аттокуров назначен директором Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова. Соответствующее распоряжение подписал министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, сообщает пресс-служба ведомства.

Он родился 21 июня 1977 года в Таласском районе Таласской области. Имеет высшее образование.

В 2002 и 2009 годах получил дипломы Бишкекского гуманитарного университета по специальностям «Библиография и библиотечное дело» и «Финансы и кредит», в 2009 году окончил магистратуру Кыргызско-Турецкого университета «Манас» по специальности «Тюркология».

Также окончил аспирантуру в БГУ имени К. Карасаева (философия) и магистратуру Дипломатической академии имени К. Дикамбаева при МИД КР по направлению «Управление международными проектами».

Работал генеральным директором госпредприятия «Кыял», заместителем руководителя аппарата правительства, начальником отдела организационно-инспекторской работы и развития регионов. Был главным специалистом департамента профессионального образования Минобразования и науки, преподавал в вузах.
