Элдар Аттокуров назначен директором Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова. Соответствующее распоряжение подписал министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, сообщает пресс-служба ведомства.

Он родился 21 июня 1977 года в Таласском районе Таласской области. Имеет высшее образование.

В 2002 и 2009 годах получил дипломы Бишкекского гуманитарного университета по специальностям «Библиография и библиотечное дело» и «Финансы и кредит», в 2009 году окончил магистратуру Кыргызско-Турецкого университета «Манас» по специальности «Тюркология».

Также окончил аспирантуру в БГУ имени К. Карасаева (философия) и магистратуру Дипломатической академии имени К. Дикамбаева при МИД КР по направлению «Управление международными проектами».

Работал генеральным директором госпредприятия «Кыял», заместителем руководителя аппарата правительства, начальником отдела организационно-инспекторской работы и развития регионов. Был главным специалистом департамента профессионального образования Минобразования и науки, преподавал в вузах.