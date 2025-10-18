16:43
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове

Молодой кыргызский режиссер и оператор-постановщик Каныбек Калматов официально объявил о начале работы над полнометражным биографическим фильмом «Айтматов», посвященным жизни и творчеству великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом 24.kg сообщил сам режиссер.

режиссера
Фото режиссера
Режиссер получил эксклюзивное право на экранизацию биографии Чингиза Айтматова, подписав официальный договор с сыном писателя Эльдаром Айтматовым.

Картина расскажет о жизненном пути Айтматова — от детских лет до международного признания и о том, как его произведения стали культурным кодом Кыргызстана и оставили глубокий след в литературе XX века. Фильм основан на реальных событиях и будет снят в жанре байопика.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Каныбек Калматов окончил операторский факультет ВГИК. Он работал над различными кинопроектами в разных странах, известен как главный оператор одной из самых кассовых лент в истории кыргызского кино — «Рай под ногами матери».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347651/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем
Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Айжамал 2»
К 100-летию Чингиза Айтматова пройдут юбилейные мероприятия — указ президента
Еще один фильм кыргызского режиссера выдвинули на премию «Оскар»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Кыргызстане пригрозили наказанием за&nbsp;необоснованный рост цен на&nbsp;топливо В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо
В&nbsp;мэрии Бишкека отказались от&nbsp;идеи перенести железную дорогу за&nbsp;черту города В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
18 октября, суббота
16:23
В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образовательных организаций В Кыргызстане расширили понятие профессиональных образо...
16:05
Состоялась премьера документального фильма о Виктории Бекхэм
15:42
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства
15:31
«Сотрудники ГКНБ» в WhatsApp: в Бишкеке раскрыли крупное интернет-мошенничество
15:19
В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове