В Кыргызстане впервые снимут художественный фильм о Чингизе Айтматове

Молодой кыргызский режиссер и оператор-постановщик Каныбек Калматов официально объявил о начале работы над полнометражным биографическим фильмом «Айтматов», посвященным жизни и творчеству великого писателя Чингиза Айтматова. Об этом 24.kg сообщил сам режиссер.

Фото режиссера

Режиссер получил эксклюзивное право на экранизацию биографии Чингиза Айтматова, подписав официальный договор с сыном писателя Эльдаром Айтматовым.

Картина расскажет о жизненном пути Айтматова — от детских лет до международного признания и о том, как его произведения стали культурным кодом Кыргызстана и оставили глубокий след в литературе XX века. Фильм основан на реальных событиях и будет снят в жанре байопика.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Каныбек Калматов окончил операторский факультет ВГИК. Он работал над различными кинопроектами в разных странах, известен как главный оператор одной из самых кассовых лент в истории кыргызского кино — «Рай под ногами матери».