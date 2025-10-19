В Бишкеке 19 октября днем небольшой дождь. Температура воздуха днем ожидается +17 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-15.00 — жилмассив «Орок» (улицы Ашпара, Кочкор-Ата, Орок);

12.00-17.00 — жилмассив «Орок» (улицы Орокская, Рахманкулова).

У кого намечается той

Марат Пирназаров

Родился 19 октября 1980 года. Председатель Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Эрмат Джумаев

Родился 19 октября 1991 года. Полномочный представитель президента в Таласской области.

Памятные даты

День работников социальной защиты и профсоюзов Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства КР от 23 февраля 1999 года.

Это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать их. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.

Каждый гражданин имеет право на социальную справедливость и защиту.

В Кыргызстане родился семимиллионный гражданин.

Семимиллионным жителем стал мальчик, родившийся 19 октября 2022 года в 2.10 в Кызыл-Кие Баткенской области.

Он родился в семье фермера Валижана Абдурасулова, его жена — 40-летняя Айжаркын Сыраждинова. Это их четвертый ребенок.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.