20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Куренкеева, Табачной, Карпинского, Суюмбаева, Жуковского, Кузнечная крепость, переулок Авангард;

9.30-18.00 — 3-й микрорайон, дома № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 7, 7/1;

9.00-17.00 — отрезки улиц К.Акиева, Жумабека, Фрунзе, бульвара Молодой Гвардии, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, 27-линия), отрезки улиц Тимура Фрунзе, Циолковского;

14.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Садырбаева, Кулназарова, 27-ой;

9.00-12.00 — жилмассивы «Тендик» (улицы Тендик 1-13), «Алтын-Казык», «Оомат» (улицы 1-2-3-4-5-6, Нооруз, Эл Биримдиги, Сары-Озон, Заправочная, Кут, Ак-Тилек, Жаштык, Биримдик, Жетиген, Бакай-Ата, Ынтымак, Достук, Ак-Жол, Ак-Сай, Коко-Мерен, Тынчтык, Манас-Ата);

12.00-14.00 — село Озерное (улицы Аулская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Центральная, Шоссейная, Новая, Заводская, Пруд, Лесхозная, Школьная, Фрунзе, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат);

14.00-17.00 — жилмассив «Нур» (улицы 1-12-Линия, Айманбетова), села Маевка (улица МТФ-2, участок № 820, контур № 889, 818, 885), Нижняя-Ала-Арча (улица Киргизская, контур № 815, участок № 2).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Октябрьская, Школьная, Больничная, Средняя, Ала-Тоо, Кашка-Суу, Ленина, Бегельдинова, Кыргызская), Кок-Жар (улицы Матыева, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды, Майрам, Кыял, Мехлесхоз, Салкын), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда), Лебединовка (улицы Мичурина, Калинина, Колхозная);

14.00-17.00 — село Бир-Булак (улица Бейшембаева).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта, села Ак-Башат (улица Новая), Петропавловка (улица Шевченко).

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — село Кызыл-Суу;

9.00-17.00 — село Кичи-Кемин.

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Интернациональное (улицы Лермонтова, Первомайская, дома № 49-117), город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Энгельса, Орджоникидзе, Щорса, Мира, переулок Вишневый).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Масанчина), Ак-Суу (улицы Южная, Кирпичный, Заводская, Кутузова, Куйбышова, Новая, Подгорная, Мичурина, Попова, Гоголя), Крупское (улицы Труда, Юбилейная, Фрунзе, Набережная), Беш-Терек.

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Набережная, Фрунзе, Новая, Заря-1, Зеленая, Полевой Стан, Молодежная, Сокулукская), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Сад-Огород, Водозабор, Урочища, кошара), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, Ашымкан, Астаркул, Сатке, Новая Курба, Жыламыш, кошара), дачи (садовые товарищества «Глория», «Качкын-Булак», «Белек», «Восход», «Виктория»);

9.00-15.00 — села Ак-Жол (улицы Молодежная, Киргизская, Школьная, Абая, Дорожная) Манас (улица Дружба);

14.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Набережная, Озерная, Центральная);

9.00-12.00 — село Новопавловка (улицы Лавровых, Проектируемая, Свердлова, Фрунзе);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Проектируемая, Жайлообаева, Жакшылык, Абшыр-Ата, Замандаш, Кубанычбекова).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Вознесеновка (улицы Советская, Вишневая, Ворошилова, Кирова, Первомайская, Жаштык, Фрунзе, Ленина, Калинина, Гоголя, Полевая, Пушкина, Комсомольская, Октябрьская), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Тоголока Молдо).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Шамсинская, Чкалова, Панфилова, Ленина, Гвардейская, Восточная, Дубовицкого, Неделина, Бабаева, Токтогулова, Боконбаева, Айни, Пролетарская, Заводская), село Кошой, ущелье Туура-Кайын;

9.00-13.00 — город Токмок (улица Победы).

3 Иссык-Кульская область